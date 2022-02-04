Столтенберг покинет пост генсека НАТО и возглавит центробанк Норвегии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уйдет с поста и возглавит центральный банк Норвегии, сообщается на сайте правительства Новергии.

Ожидается, что он покинет должность в НАТО в конце сентября, а Norges Bank возглавит 1 декабря. Его назначают на шесть лет.

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Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум заявил, что у Столтенберга есть значительный профильный опыт, хорошее понимание общества и лидерские качества, что делает его очень привлекательным кандидатом на назначение в Norges Bank.

Сейчас норвежским центробанком управляет Ойстейн Олсен, он уйдет в отставку 1 марта.

Его заместительница Ида Уолден Баке будет главной до прихода Столтенберга.

Кто возглавит НАТО вместо Столтенберга, пока неизвестно.

62-летний Столтенберг – экономист по образованию. До назначения в НАТО много лет работал на разных должностях в норвежском правительстве. В 2000-2001 и 2005-2013 годах он был премьер-министром.

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Андрей Водяный

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