ГФС назвала сумму возмещенного НДС в 2018 году

В 2018 году плательщикам возместили 131,7 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это на 11,6%, или на 11,6 млрд грн больше, чем в 2017 году (всего - 120,1 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

На 10%, или на 1 млрд грн увеличилась в прошлом году и среднемесячная сумма возмещения НДС. В 2017 году этот показатель - 10 млрд грн, а в 2018 году он вырос до 11 млрд грн.

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В декабре 2018 плательщикам возместили 10,1 млрд грн.

В ГФС отмечают, что возмещение налога на добавленную стоимость происходит автоматически и прозрачно, что исключает возможность для манипуляций. В 2018 году почти 80% заявленных к возврату сумм возмещались в течение месяца по результатам камеральных проверок.

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Напомним, что в ноябре 2018 года налогоплательщикам возместили рекордную сумму налога на добавленную стоимость - 13,6 млрд грн.