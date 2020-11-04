Глава игорной комиссии рассказал, какую получает зарплату
04.11.2020, 17:34
Иван Рудый (Фото: Ivan Rudyi/Facebook)
Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей получает 33 600 грн и плюс надбавки. Об этом в интервью ЛІГА.Бизнес рассказал новоназначенный руководитель комиссии Иван Рудый.
"Это не секрет. 33 600 грн плюс надбавки", – заявил Рудый, отвечая на вопрос о зарплате.
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Он также отметил, что для него предохранитель от коррупции – не в размере зарплаты.
"Я понимаю, что риски есть, но уверен, что надбавки нивелируют эти риски для всей команды комиссии", – добавил Рудый.
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Иван Рудый имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Он участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх непокоренных" в Нидерландах.
- 28 октября Кабинет министров согласовал назначение Ивана Рудого на должность главы Комиссии по регулированию азартных игр.
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