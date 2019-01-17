Госфинмониторинг выявил сомнительных операций на 347 млрд грн

Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением преступлений, по итогам 2018 года составляет 347,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

За 2018 год ведомство подготовило 934 материала, которые направлены для изучения в прокуратуру, ГФС, органы внутренних дел, СБУ, НАБУ.

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В частности, 420 материалов касаются фактов отмывания средств, полученных в результе коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Сумма финансовых операций по ним - 277,8 млрд грн.

Кроме того, служба продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег беглым экс-президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о $1,5 млрд.

108 дел связаны с бывшими чиновниками, а сумма, совершенных ими сомнительных операций - 2,6 млрд грн.

Также собраны и переданы в Генпрокуратуру и СБУ 100 материалов, связанных с финансированием сепаратизма и терроризма.

Напомним, что Госфинмониторинга насчитала за первое полугодие 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн.