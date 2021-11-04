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ГП "Прозорро.Продажи" пополнило госбюджет на рекордные 57 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 15:08
ГП
Фото: depositphotos.com

ГП "Прозорро.Продажи" уплатило в госбюджет рекордные 57,3 млн грн налогов и дивидендов по итогам девяти месяцев. Из них — 8,9 млн грн налога на прибыль, 17 млн грн налога на добавленную стоимость и 31,4 млн грн части чистой прибыли госпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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В сообщении отмечается, что выплаты в госбюджет в указанном объеме не были предусмотрены в финансовом плане предприятия на 2021 год. Основным образом они связаны с получением сверхпланового дохода от проведения аукциона по продаже части имущества ПАО "Днепровский металлургический комбинат" как единого имущественного комплекса.

По итогам аукциона Прозорро.Продажи уже уплатило в августе 9,2 млн грн НДС, полученных в рамках оплаты услуг как администратора электронной торговой системы, и 8,5 млн грн налога на прибыль.

  • За 5 лет благодаря деятельности ГП "Прозорро.Продажи" государство, коммунальные органы власти и продавцы имущества и активов по другим направлениям получили 55 млрд грн доходов.

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Анна Лыса-Кузмич
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госбюджет налоги Прозорро.Продажи
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