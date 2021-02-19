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Group CEO Moneyveo Алёна Андроникова приняла участие в Международной онлайн-конференции "Go Digital-2021: ускорение & миграция. Деньги идут в Online". На мероприятии эксперты рынка поделились практическим опытом продвижения цифровых услуг, новейшими решениями в обеспечении информационной безопасности в условиях пандемии и онлайн-режима.

Присоединилась к нетворкингу и Group CEO Moneyveo Алёна Андроникова. В рамках своего выступления она представила кейсы Moneyveo и продемонстрировала участникам конференции успешный пример трансформации финансовых продуктов в современных реалиях.

Цифровые изменения – важное условие существования бизнеса

В своем докладе Алёна Андроникова рассказала о пути диджитализации компании в период пандемии.

Она акцентировала внимание, что трансформация продуктов в нынешних условиях – жизненная необходимость для бизнеса. И если это утверждение фактически уже не вызывает сомнений, то с чего начать трансформацию, может быть непонятно. По версии Business consulting group, она начинается с лидерства и дисциплины. Другие инфлюенсеры считают, что – с корпоративной культуры, с чем сложно не согласиться.

Алёна Андроникова отмечает: "Я уверена, что изменения начинаются с понимания важности и срочности обстоятельств. Без этого невозможно ни убедить команду, что трансформация нужна, ни воплотить ее в жизнь. К тому же, в своей деятельности мы руководствуемся потребностями клиентов. Меняются они – меняется и продукт". А современный пользователь хочет получать финансовые услуги быстро, безопасно и в режиме 24/7. Чтобы удовлетворить эти потребности, Moneyveo и придерживается стратегии Digital 360.

Для улучшения взаимодействия с клиентами в рамках трансформации продукта Алёна рекомендует такой ​​интересный эксперимент: поиск идей с помощью модели эвристического генерирования. Нужно лишь определить тренды (актуальные запросы потребителей) и сферы, где их можно реализовать. Благодаря такому методу, уверена Group CEO Moneyveo, легко находить множество идей, которые помогут оптимизировать расходы в компании и одновременно удовлетворить текущие потребности клиента.

Реализованные идеи в Moneyveo

Говоря об изменениях, Алена Андроникова сообщила и о новых решениях, которые компания смогла реализовать в последнее время:

Индивидуальное негативное/позитивное кредитное предложение – сумма кредита предлагается индивидуально в зависимости от кредитоспособности клиента;

Кредитный продукт Veomini – рассчитан на молодежную аудиторию и позволяет брать небольшие суммы в мобильном приложении с упрощенной авторизацией;

BotLender – мгновенное оформление кредита через Telegram;

Image service – технология идентификации клиентов на основе искусственного интеллекта, которая в разы ускоряет процесс рассмотрения заявки, верификации документов, поиск цифровых мошенников и уменьшает нагрузку на операторов;

Оплата кредита через мобильный кошелек;

Top-up кредит – дополнительный кредит к действующему (возможность получать дополнительные средства без оформления новой заявки, прохождения этапов регистрации и ожидания решения) и др. продукты.

Эффективность внедренных в компании стратегий и решений подтверждается высокими результатами: за все время работы компания выдала более 5,101 млн кредитов на сумму 20,034 млрд грн, а количество ее клиентов уже превысило 1 000 000.

Конечно, это не окончательные достижения команды. Впереди – расширение международной экспансии, новые технологические продукты и вызовы.

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