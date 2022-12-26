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ICO инвестиции – перспективные проекты на декабрь p

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 19:00
ICO инвестиции – перспективные проекты на декабрь - Фото

На правах рекламы

ICO — это одна из форм финансирования криптовалютных стартапов. Приобретенные в ходе первичной продажи монеты можно перепродавать или удерживать с целью получения дивидендных платежей. 

Рассмотрим наиболее перспективные активы, реализуемые в рамках первичной продажи.

Проект Calvaria

Проект представляет собой игровую вселенную в стиле фэнтези. Пользователи игры могут коллекционировать карты с мифическими персонажами, для сражения с другими игроками. 

За победы в виртуальных баталиях пользователи получают токены RIA, эмитированные платформой. Игровая вселенная функционирует в соответствии со схемой P2E (играй и зарабатывай). К началу ноября 2022 года в рамках ICO платформа собрала 1,6 млн долларов. 

Отметим основные преимущества игрового проекта: 

● Низкая начальная цена токена (1 USDT за 100 токенов RIA);

● Возможность коллекционирования игровых NFT-карт;

● Механика Play-to-earn (играй, чтобы зарабатывать);

● Полнофункциональная мобильная версия игры.

Приобрести токен RIA

Dash 2 Trade

Информационная платформа создана для сбора и анализа данных, которые можно использовать для принятия решений, при торговле криптовалютой. Доступ к функциям системы производится через платную подписку. Для этого используются внутренние токены D2T. Монета эмитирована в объеме 1 млрд единиц.

По состоянию на начало ноября 2022 года в рамках предварительной распродажи собрано 5,6 млн долларов. 

Перечислим основные преимущества площадки:

● Различные источники данных (технический и фундаментальный анализ, социальные сети, экономические новости и пр.).

● Инструменты для построения собственной торговой стратегии.

● Начальная цена монеты составляет 0,05 доллара. 

Приобрести токен D2T

IMPT

Токен эмитирован экологическим проектом IMPT.io с целью цифровизации квот, ограничивающих выбросы парниковых газов. Токен платформы, IMPT, можно обменивать на углеродные кредиты, которые впоследствии сжигаются для компенсации углеродного следа. Помимо этого, токены можно хранить в кошельке в качестве долгосрочной инвестиции. 

При сжигании углеродных кредитов пользователь получает вознаграждение в виде NFT в экологической тематике. Монеты IMPT также можно получить при покупке товаров, которые выпускаются предприятиями-партнерами. 

В настоящий момент создателям проекта удалось собрать 12,5 млн долларов в рамках пресейла. 

Плюсы проекта:

● Широкая партнерская сеть (более 10 тыс. организаций), включая Microsoft, Amazon, Samsung, Netflix.

● Возможность улучшить экологическую ситуацию путем покупки токенов.

● Торговля углеродными кредитами, доступная каждому.

● Привлекательная цена монеты, установленная в ходе первичного размещения (0,018 долларов за токен).

Приобрести токен IMPT

Заключение

ICO инвестиции диверсифицируют портфель и многократно приумножают капитал.

Однако перед покупкой новых токенов нужно внимательно изучить инвестиционный меморандум (Whitepaper). Стартап должен содержать инновации и оригинальные идеи. У проекта должен быть полезный продукт, который вызывает интерес у инвесторов. 

Рассмотренные в статье токены положительно оценены глобальным криптовалютным сообществом. 

Наталія Апполонська
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Calvaria Dash 2 Trade IMPT
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