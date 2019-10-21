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Трагически погиб экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой

Инвестиции в ПАММ-счета или заработок для ленивых p

Инвестиции в ПАММ-счета или заработок для ленивых
21.10.2019, 13:30

ПАММ-счета - отличная альтернатива банковским вкладам. Познакомиться с этим сервисом поближе поможет сайт компании Альпари

На правах рекламы

В наши дни существует множество способов сбережения средств. Хранить дома на «черный» день, покупать иностранную валюту, открыть вклад в банке. Но ни один из этих способов не гарантирует существенного дохода. Национальная и иностранная валюты могут обесцениться, а ставки по банковским депозитам почти не покрывают инфляцию. Куда же тогда инвестировать деньги, чтобы они не только сохраняли свою покупательную способность, но и приносили дополнительный доход? Мы рассмотрели несколько способов и решили выделить один из самых эффективных и надежных — это сервис ПАММ-счетов.  

ПАММ: что это такое?

Сервис ПАММ-счетов был разработан 11 лет назад компанией Альпари. За его разработку компания получила множество международных финансовых наград. Сегодня многие форекс-брокеры имеют аналоги данного сервиса, однако результаты независимой аудиторской проверки есть только у Альпари.

Работает сервис следующим образом: инвесторы вкладывают свои средства в счета более опытных трейдеров и получают за это прибыль, не торгуя при этом самостоятельно. А трейдеры замотивированы тем, чтобы инвесторы получали вознаграждения, ведь от этого зависит и их доход.  

В самом начале инвестору нужно определиться, в какой счет он хочет вложить средства. На сайте компании Альпари для этого есть специальный рейтинг ПАММ-счетов. В нем множество показателей, на которые можно ориентироваться при выборе счета: возраст счета, процент доходности, уровень максимальной просадки, доходность и другие.

ПАММятка инвестору

Еще одно преимущество ПАММ-счета — доходность. Уровень прибыли этого инструмента ничем не ограничивается. К примеру, колебания валюты с 40 единиц до 80 будут означать стопроцентную прибыль для тех, кто успел вовремя купить, а затем продать эту валюту. А в условиях сегодняшней нестабильности такие случаи встречаются довольно часто.

ПАММ-счета завоевали популярность еще и за счет возможности полного контроля над средствами. Внести и вывести средства можно только с помощью личного кабинета на сайте компании Альпари. Способов для ввода и вывода множество: банковские переводы и карты, интернет-банки, электронные переводы, платежные терминалы. От несанкционированного вывода средств защищает система СМС-подтверждения и автоинформеров Альпари. Кстати, в личном кабинете можно отслеживать результаты работы управляющего.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ПАММ-счета — отличная альтернатива банковским вкладам. Познакомиться с этим сервисом поближе поможет сайт компании Альпари. Получите бесплатную консультацию и инвестируйте! Пусть за вас работают ваши деньги!

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ПАММ-счета
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