Инвестиционный портфель 2020: составляет Freedom Finance Ukraine

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Как составить инвестиционный портфель

Практически каждая инвестиция ― риск. Поэтому вкладчик думает и о размере прибыли, и о надежности финансового инструмента. Для минимизации рисков используется диверсификация ― правило «не класть все яйца в одну корзину».

Принцип составления инвестпортфеля ― добавлять активы в разном соотношении. Риск и доходность определяются количеством консервативных и агрессивных инструментов. Оптимальный по безопасности и доходности инвестпортфель обычно на 50% состоит из облигаций, на 35% ― из акций и на 15% ― из других активов (например, IPO).

Чтобы повысить доходность, нужно уменьшить процентную долю облигаций и увеличить количество акций. И наоборот: если инвестор хочет максимально себя обезопасить, большую часть его вкладов должны составлять облигации. Исходя из этого, а также из текущей ситуации на рынке, эксперт компании Freedom Finance Ukraine составили рекомендации по выбору ценных бумаг.

Чем наполнять инвестпортфель в 2020



Денис Белый, инвестиционный аналитик Freedom Finance Ukraine, советует не слишком увлекаться акциями, а больше вкладывать в облигации.

«При этом выбирая акции, обращайте внимание на недооцененные компании. Также рекомендуется делать акцент на индексные корзины S&P 500 или Nasdaq. После коррекции рынков приблизительно на 15% можно купить акции, которые просели больше всего. Но выбирайте только «голубые фишки» ― для этого до 30% портфеля держите в живых деньгах», ― отмечает аналитик.

Эксперты также рекомендуют включать в портфель золото ― например, ETF. GLD или GLDM ― для хеджирования рисков коррекции рынка. Для более опытных инвесторов доступны инструменты, в основе которых лежит индекс волатильности рынка VIX (например, TVIX). При росте волатильности эти инструменты тоже растут, что дает возможность заработать на падении либо уменьшить убытки от возможного падения.

Ваш инвестиционный портфель может быть разным ― все зависит от уровня планируемой прибыли. Но все же эксперты советуют больше вкладывать в облигации как в самый надежный источник дохода. Остальные средства можно распределить между другими финансовыми инструментами: акциями, индексами, золотом. Компания Freedom Finance Ukraine поможет составить индивидуальную стратегию инвестирования, которая соответствует вашим целям.