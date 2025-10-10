Искусственный интеллект не уничтожит рабочие места – глава Банка Англии

Эндрю Бейли назвал ИИ следующим технологическим прорывом для Британии, а не угрозой для рабочих мест

Фото: EPA

Искусственный интеллект не приведет к массовым потерям рабочих мест в Великобритании, заверил глава Банка Англии Эндрю Бейли в интервью изданию Northern Echo.

"Это не заменит людей на рабочих местах. Но это означает, что мы должны уделять много внимания обучению людей, переподготовке людей и обеспечению того, чтобы молодежь выходила на рынок труда, зная, как использовать технологии искусственного интеллекта", – заявил Бейли.

По его мнению, искусственный интеллект может стать "следующим большим прорывом" для экономики, если страна подойдет к его внедрению "обдуманно и ответственно".

"Я бы сказал: двигайтесь вперед с открытыми глазами, потому что именно это мы делаем в Банке Англии", – отметил он.

Бейли рассказал, что Банк Англии уже использует искусственный интеллект и машинное обучение для повышения эффективности в таких областях, как кодирование и экономическое моделирование.

Он также связал медленный рост производительности труда в Великобритании за последние 15 лет с технологическими циклами развития: "Значительная часть нашего низкого роста производительности труда за последние 15 лет связана с циклами развития технологий".