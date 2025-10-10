Искусственный интеллект не уничтожит рабочие места – глава Банка Англии
Искусственный интеллект не приведет к массовым потерям рабочих мест в Великобритании, заверил глава Банка Англии Эндрю Бейли в интервью изданию Northern Echo.
"Это не заменит людей на рабочих местах. Но это означает, что мы должны уделять много внимания обучению людей, переподготовке людей и обеспечению того, чтобы молодежь выходила на рынок труда, зная, как использовать технологии искусственного интеллекта", – заявил Бейли.
По его мнению, искусственный интеллект может стать "следующим большим прорывом" для экономики, если страна подойдет к его внедрению "обдуманно и ответственно".
"Я бы сказал: двигайтесь вперед с открытыми глазами, потому что именно это мы делаем в Банке Англии", – отметил он.
Бейли рассказал, что Банк Англии уже использует искусственный интеллект и машинное обучение для повышения эффективности в таких областях, как кодирование и экономическое моделирование.
Он также связал медленный рост производительности труда в Великобритании за последние 15 лет с технологическими циклами развития: "Значительная часть нашего низкого роста производительности труда за последние 15 лет связана с циклами развития технологий".
- 8 октября стало известно, что ЕС запускает инициативу, чтобы преодолеть технологическое отставание от США, Китая и Ближнего Востока. Еврокомиссия планирует "целенаправленные меры" для интеграции искусственного интеллекта в ключевые отрасли.
