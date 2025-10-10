Штучний інтелект не знищить робочі місця – голова Банку Англії

Фото: EPA

Штучний інтелект не призведе до масових втрат робочих місць у Великій Британії, запевнив голова Банку Англії Ендрю Бейлі в інтерв’ю виданню Northern Echo.

"Це не замінить людей на робочих місцях. Але це означає, що ми повинні приділяти багато уваги навчанню людей, перепідготовці людей та забезпеченню того, щоб молодь виходила на ринок праці, знаючи, як використовувати технології штучного інтелекту", – заявив Бейлі.

На його думку, штучний інтелект може стати "наступним великим проривом" для економіки, якщо країна підійде до його впровадження "виважено та відповідально".

"Я б сказав: рухайтеся вперед із відкритими очима, тому що саме це ми робимо в Банку Англії", – зазначив він.

Бейлі розповів, що Банк Англії вже застосовує ШІ і машинне навчання для підвищення ефективності у таких сферах, як кодування та економічне моделювання.

Він також пов’язав повільне зростання продуктивності у Британії за останні 15 років із технологічними циклами розвитку: "Значна частина нашого низького зростання продуктивності праці за останні 15 років пов’язана з циклами розвитку технологій".