Известный российский банкир объявил об уходе из бизнеса

Российский предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, который больше года борется с лейкемией, заявил, что больше не планирует заниматься бизнесом. Об этом он рассказал в эфире соцсети Clubhouse, сообщает Forbes.

Тиньков рассказал, что после болезни пересмотрел свой подход к жизни и понял, что больше не хочет и не станет заниматься бизнесом.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии", – сказал он.

Тиньков уточнил, что остается акционером Тинькофф Банка, присматривает за маркетингом, иногда подключается к совещаниям в зуме, но больше не занимается операционным управлением в компании.

Он рассказал, что в настоящее время ему важнее то, что останется после него. Тиньков сообщил, что зарегистрировал свой фонд борьбы с лейкемией и возрождает YouTube-шоу Бизнес-секреты в новом формате.

Тиньков с осени 2019 года борется с лейкемией. Ранее он рассказал, что за время лечения перенес три химиотерапии, два сепсиса и побочные симптомы и COVID-19. В июле он перенес пересадку костного мозга. После операции он сообщил, что решил создать фонд для решения проблем рака крови и развития института донорства в России, пожертвовав на это часть своего состояния.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.