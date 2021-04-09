Женщины в Украине стали больше зарабатывать

В Украине удалось уменьшить разрыв в оплате труда женщин и мужчин. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Отмечается, что 2017 году разрыв составлял 21,2%, а в 2020 году – 20,4%.

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Возросло представительство женщин в парламенте, местных советах областного, городских и районных уровней, чему способствовало введение гендерных квот.

Уменьшение разрыву способствовало выполнение Украиной международных обязательств Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин была подписана Украиной в 1980 году, ратифицирована – в 1981 году. В 1999 году ООН принят Факультативный протокол к Конвенции, который дает возможность представления в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин индивидуальных жалоб (ратифицировано Верховной Радой Украины в 2003 году).

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Среднемесячная зарплата женщин в Украине в третьем квартале 2020 года составила 10 409 грн, что на 22% меньше, чем зарплата мужчин – 13 338 грн. Ни в одном из регионов Украины в третьем квартале женщины в среднем не зарабатывали больше мужчин.

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Наталия Софиенко

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