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Жилье в кредит. В НБУ назвали реальные ставки по ипотеке

15.02.2021, 13:14
Жилье в кредит. В НБУ назвали реальные ставки по ипотеке - Фото
Фото: depositphotos.com

В 2020 году объемы ипотечного кредитования выросли на треть до 3,8 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины (НБУ), проведенного среди коммерческих банков.

По результатам опроса банки в декабре 2020 года выдали 743 ипотечных кредита на общую сумму 521 млн грн. По итогам 2020 года – на 3,8 млрд грн, это на 36% больше по сравнению с 2019 годом.

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Почти 88% новых сделок (3,3 млрд грн) 2020 года заключили пять банков.

Также в прошлом году вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в 2019 году он составлял около 516 000 грн, то в 2020 году – 663 000 грн. Средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в 2020 году составил 682 000 грн, вторичной – 660 000 грн.

Результаты опросов показали, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в 2020 году составила около 85% по объему от всех новых выдач.

В течение 2020 году средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась. Согласно данным банков в декабре 2020 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14% (в декабря 2019 года – 20,6%), на первичном – 16,9% (в декабря 2019 года – 21,5%).

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в 2020 году выдано в Киеве – 1500 договоров на общую сумму 1,4 млрд грн (37% от общей суммы).

После Киева больше всего ипотечных договоров в 2020 году заключено в Киевской области – 646 договоров на общую сумму 605 млн грн (16% от общей суммы), в Харьковской области – 617 договоров на общую сумму почти 296 млн грн (8% от общей суммы) , во Львовской области – 345 договоров на общую сумму 240 млн грн и в Днепропетровской области – 388 договоров на общую сумму 192,6 млн грн.

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Наталия Софиенко
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ипотека НБУ банки
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