Жилье в кредит. В НБУ назвали реальные ставки по ипотеке
В 2020 году объемы ипотечного кредитования выросли на треть до 3,8 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины (НБУ), проведенного среди коммерческих банков.
По результатам опроса банки в декабре 2020 года выдали 743 ипотечных кредита на общую сумму 521 млн грн. По итогам 2020 года – на 3,8 млрд грн, это на 36% больше по сравнению с 2019 годом.
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Почти 88% новых сделок (3,3 млрд грн) 2020 года заключили пять банков.
Также в прошлом году вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в 2019 году он составлял около 516 000 грн, то в 2020 году – 663 000 грн. Средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в 2020 году составил 682 000 грн, вторичной – 660 000 грн.
Результаты опросов показали, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в 2020 году составила около 85% по объему от всех новых выдач.
В течение 2020 году средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась. Согласно данным банков в декабре 2020 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14% (в декабря 2019 года – 20,6%), на первичном – 16,9% (в декабря 2019 года – 21,5%).
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в 2020 году выдано в Киеве – 1500 договоров на общую сумму 1,4 млрд грн (37% от общей суммы).
После Киева больше всего ипотечных договоров в 2020 году заключено в Киевской области – 646 договоров на общую сумму 605 млн грн (16% от общей суммы), в Харьковской области – 617 договоров на общую сумму почти 296 млн грн (8% от общей суммы) , во Львовской области – 345 договоров на общую сумму 240 млн грн и в Днепропетровской области – 388 договоров на общую сумму 192,6 млн грн.
- Средняя ставка по ипотеке в 2020 году снизилась с 19,2% до 12,8% годовых. Ипотечных кредитов было выдано на треть больше, чем в 2019 году.
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