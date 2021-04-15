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Кабмин выделил 6,5 млрд на закупку вакцин

15.04.2021, 16:51
Кабмин выделил 6,5 млрд на закупку вакцин - Фото
Заседание Кабмина (Фото: пресс-служба КМУ)

Кабмин выделил Минздраву дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцин за счет уменьшения объема расходов по программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на эту же сумму.

Об этом говорится в постановлении №338, опубликованном на Правительственном портале.

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Министерству финансов поручили в течение трех месяцев предложить источники компенсации средств, изъятых по программе медгарантий.

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Наталия Софиенко
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вакцина кабмин финансирование
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