Кабмин выделил 6,5 млрд на закупку вакцин

Кабмин выделил Минздраву дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцин за счет уменьшения объема расходов по программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на эту же сумму.

Об этом говорится в постановлении №338, опубликованном на Правительственном портале.

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Министерству финансов поручили в течение трех месяцев предложить источники компенсации средств, изъятых по программе медгарантий.

24 февраля в Украине началась вакцинация препаратом Covishield.

В марте по опросу Центра Разумкова в Украине 51,5% не собирались делать прививку от коронавируса.

13 апреля в Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotech.

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Наталия Софиенко

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