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Потребительские кредиты плотно вошли в жизнь украинцев. Но если одни используют их как палочку-выручалочку, которая помогает решить временные финансовые трудности, то для других быстрые онлайн-кредиты становятся тяжкой ношей. Поэтому "БыстроЗайм" подготовил список рекомендаций, как грамотно пользоваться потребительским кредитом.

Реально оценивайте свои финансовые возможности

Берешь чужие, а отдаешь свои. Помните об этом, когда планируете брать в долг будь то у коллеги, в банке или в финансовой организации. Поэтому прежде, чем отправить заявку на кредит до зарплаты, сделайте небольшую паузу и подумайте: так ли вам нужны эти деньги? Возможно, вы можете обойтись без них? Даже если не можете, не берите больше, чем вам нужно.

Сравните условия кредиторов

Когда деньги нужны срочно, есть большая вероятность оформить кредит в первой же попавшейся компании. Поступая таким образом, в лучшем случае вы переплатите. А в худшем — испортите себе, а то и своим родным, настроение назойливыми звонками.

Мы рекомендуем сравнивать условия кредиторов: есть ли у них особые условия для новых клиентов, промокоды со скидками и другие опции, которые позволят вам не переплачивать по кредиту.

А еще может оказаться, что компания предоставляет не очевидные на первый взгляд услуги. Как, например, кэшбек за покупки или оплату коммунальных платежей прямо на сайте или в приложении.

Подпишитесь на маркетинговые рассылки

Чтобы быть в курсе таких спецпредложений, подпишитесь на соцсети и маркетинговые рассылки компании. Часто компании предлагают персональные условия для новых или постоянных клиентов, информируя об этом в соцсетях, e-mail или по смс.

Например, "БыстроЗайм" регулярно дарит промокоды на скидки 20, 40 и даже 80%!

Внимательно читайте кредитный договор

Не подписывайте договор, если не прочитали его или не понимаете какое-то из его условий. Не стесняйтесь задать вопрос оператору службы поддержки. Для этого он и работает — чтобы максимально полно информировать вас об услуге.

С особым пристрастием изучите все, что касается цифр — суммы, сроки, процентную ставку.

Соблюдайте график платежей

Стремитесь не допускать просрочек, потому что они ведут к штрафным санкциям. Настройте напоминание в календаре и не игнорируйте сообщения от финансовой компании за день до срока.

Кстати, часто кредиторы предоставляют возможность погасить задолженность досрочно, таким образом, уменьшив переплату. Если можете, внесите платеж или погасите кредит досрочно.

Если же напротив, подходит дата платежа, а погашать кредит нечем или вы хотите потратить эти средства на другие цели, оформите пролонгацию — и погасите кредит позже, когда появится такая возможность.

Не забудьте закрыть кредит

Сколько бы раз вы не оформляли пролонгацию, вернуть тело кредита и закрыть его все равно нужно. Помните об этом.

Кстати, когда закрываете кредит, вы можете запросить справку о том, что задолженности у вас больше нет. Так вам будет спокойнее.

Лайфхак для бережливых от "БыстроЗайм"

Если вы решили взять кредит до зарплаты 3000 грн, но сомневаетесь, хватит ли этой суммы, воспользуйтесь услугой "Докредитование", которая позволяет добрать средства к уже существующему кредиту. При этом процент по докредитованию считается только с дня оформления докредитования и суммируется к общей сумме задолженности.

Верим, что эти советы помогут вам получить от потребительских кредитов максимум пользы!

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