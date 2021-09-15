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Как определить платежеспособность клиента с помощью смарт-категоризации от Wurmie p

15.09.2021, 10:58
Как определить платежеспособность клиента с помощью смарт-категоризации от Wurmie - Фото

На правах рекламы

Определение платежеспособности клиента является одним из важных компонентов управления рисками в кредитных компаниях. Для этого используются различные модели скоринга, которые разрабатываются самостоятельно каждой конкретной организацией и имеют разную эффективность. 

Wurmie делает это лучше!

На основе детального анализа десятков тысяч банковских выписок клиентов специалисты Wurmie выделили категории, позволяющие вывести скоринг на новый уровень. Компании-партнеры, использующие автоматическую категоризацию в своей методике скоринга, смогли существенно уменьшить не только уровень дефолта, но и время на анализ заявки клиента, а также увеличить средний чек.

Как работает категоризация?

Каждая транзакция клиента попадает в одну из более чем 50 категорий, по которым можно составить наиболее точный портрет клиента, включая такие важные для финансовых организаций характеристики, как реальный доход и так называемые "красные флажки" – факторы, которые напрямую влияют на способность клиента вернуть заемные средства. Сервис позволяет выявить даже те риск-факторы, которые трудно обнаружить другим способом. 

Для составления категорий аналитики Wurmie собрали и протестировали более миллиона отдельных наборов данных, которые указывают на такие признаки неблагонадежности, как резкое изменение потребительского поведения, незадокументированные доходы, закредитованность, рост числа импульсивных трат, вероятность, что заемные средства уйдут на игровые автоматы и другие виды зависимостей. Все это дает возможность быстро принять правильное решение об одобрении займа или отказе. 

Финансовые компании могут самостоятельно калибровать метрики и тренды по различным категориям, чтобы еще эффективнее использовать возможности Wurmie для прогнозирования рисков.

Примеры категорий, которые можно настроить с учетом специфики компании:

  • Доходы (заработная плата, налоговые вычеты, пенсия, заемные средства).

  • Расходы (текущие "на жизнь", на здоровье, налоги, развлечения, премиум-товары, гаджеты, хобби).

  • "Красные флажки" (выплаты долгов, азартные игры, овердрафт, взыскание задолженностей).

  • Частотность (ежемесячные, фиксированные).

Wurmie получает достоверные и актуальные данные из всех банков Украины, в том числе и по ФОПам. Извлечение данных, анализ и категоризация происходит в считанные секунды, что сильно экономит время кредиторам, использующим сервис. 

Имея в руках такой инструмент, кредитные компании могут оценивать потенциальных заемщиков максимально точно для наилучшего прогнозирования рисков.  

 

 

 

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