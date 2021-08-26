Как открыть специальный счет для единоразового декларирования – инструкция от налоговиков
Украинцы с 1 сентября будут иметь право подать единоразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов, с которых не были уплачены налоги и сборы. В Государственной налоговой службе рассказали, как открыть специальный счет в банке, сообщает пресс-служба ведомства.
Перед подачей нулевой декларации декларант должен "разместить средства в национальной и иностранной валютах в наличной форме и/или банковских металлах на текущих счетах со специальным режимом использования в банках Украины". Для этого декларант обращается в банк.
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Банк, в свою очередь, размещает средства на спецсчета после "надлежащей проверки личности декларанта в соответствии с требованиями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Когда средства уже зачислены на спецсчет, банк проверяет происхождение этих активов в случаях, предусмотренных законодательством в сфере финансового мониторинга.
С задекларированных активов гражданин должен будет уплатить сбор, в частности, 5 % относительно валютных ценностей на счетах в банках Украины, а также других активов, которые находятся (зарегистрированы) в Украине; 9 % относительно валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также из других активов, которые находятся за рубежом; 2,5 % относительно номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года.
Объектами единоразового декларирования могут быть:
валютные ценности, недвижимое имущество, движимое имущество (транспортные средства, предметы искусства и антиквариата, драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия и тому подобное), части (паи) в имуществе юридических лиц другие корпоративные права, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, ценные бумаги и/или финансовые инструменты, определенные законом, права на получение дивидендов, другие активы физического лица, в том числе имущество, банковские металлы, которые не размещены на счетах.
Если гражданин оплатит все необходимы сборы, государство будет гарантировать ему освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства.
- Парламент принял законопроект о добровольном одноразовом декларировании 15 июня 2021 года по инициативе президента.
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