Как открыть специальный счет для единоразового декларирования – инструкция от налоговиков

Украинцы с 1 сентября будут иметь право подать единоразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов, с которых не были уплачены налоги и сборы. В Государственной налоговой службе рассказали, как открыть специальный счет в банке, сообщает пресс-служба ведомства.

Перед подачей нулевой декларации декларант должен "разместить средства в национальной и иностранной валютах в наличной форме и/или банковских металлах на текущих счетах со специальным режимом использования в банках Украины". Для этого декларант обращается в банк.

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Банк, в свою очередь, размещает средства на спецсчета после "надлежащей проверки личности декларанта в соответствии с требованиями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Когда средства уже зачислены на спецсчет, банк проверяет происхождение этих активов в случаях, предусмотренных законодательством в сфере финансового мониторинга.

С задекларированных активов гражданин должен будет уплатить сбор, в частности, 5 % относительно валютных ценностей на счетах в банках Украины, а также других активов, которые находятся (зарегистрированы) в Украине; 9 % относительно валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также из других активов, которые находятся за рубежом; 2,5 % относительно номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года.

Объектами единоразового декларирования могут быть:

валютные ценности, недвижимое имущество, движимое имущество (транспортные средства, предметы искусства и антиквариата, драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия и тому подобное), части (паи) в имуществе юридических лиц другие корпоративные права, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, ценные бумаги и/или финансовые инструменты, определенные законом, права на получение дивидендов, другие активы физического лица, в том числе имущество, банковские металлы, которые не размещены на счетах.

Если гражданин оплатит все необходимы сборы, государство будет гарантировать ему освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства.

Парламент принял законопроект о добровольном одноразовом декларировании 15 июня 2021 года по инициативе президента.

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Наталия Софиенко

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