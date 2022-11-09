На правах рекламы

Если вы знаете, что такое криптовалюта, то, скорее всего, вы знакомы с CEX биржами. Они действуют как посредник, когда происходит любая транзакция. Но как насчет P2P-платформ? В этом материале мы разберем Bitcoin Global в качестве примера такой платформы и узнаем, в чем разница.

Bitcoin Global – это децентрализованная P2P-биржа криптовалют, позволяющая своим пользователям продавать и покупать цифровые активы друг у друга. Это работает так: продавцы создают объявления с ценой и способом оплаты, которые хотят предложить. Тогда те, кого заинтересовали эти предложения, покупают их криптовалюту. Так что это как OLX, но с криптовалютой. Мы создали краткий и понятный гайд о том, как использовать Bitcoin Global.

Начнем с простенького: создание аккаунта

Процесс очень похож на создание аккаунта на любом сайте. Нажмите кнопку "Регистрация" в правом верхнем углу и заполняете всю необходимую информацию. После этого вы получите электронное письмо с кодом подтверждения. Введите его в подходящее поле на Bitcoin Global и вуаля!

Безопасность превыше всего: важные шаги

Есть несколько способов обезопасить свои средства. Как и на любом другом сайте, убедитесь, что вы выбрали надежный пароль, активируйте двухфакторную аутентификацию и не используете стороннее или пиратское программное обеспечение. Вы также можете подтвердить свое лицо через face-id во избежание каких-либо ограничений.

А что по ценам?

Какие существуют комиссии? Bitcoin Global не берет деньги за покупку или продажу криптовалюты, а также за транзакции в пределах кошельков платформы. Комиссия, которую вы платите за транзакции на внешние кошельки, зависит от нагрузки на сеть. Поэтому проверьте страницу Комиссии перед выполнением любых операций.

Цена любой криптовалюты обычно зависит от ее курса. Каждое объявление содержит информацию о том, сколько активов и по какой цене предлагает продавец.

К примеру, если вы видите цену 10 420 долларов за BTC, это означает, что чтобы купить 1 биткойн, вам нужно заплатить 10 420 долларов США. Эта цена состоит из курса и наценки продавца.

Как внести средства? Существует много способов оплаты с разными уровнями риска. Этот уровень зависит от того, можно ли отменять транзакции, причем чем меньше вероятность отмены, тем лучше. Каждый способ оплаты и их уровень риска можно посмотреть на платформе.

Как купить криптовалюту на P2P-платформе?

Это проще, чем вы думаете. После создания аккаунта, сделайте следующее:

Шаг 1. Найдите объявления, которые вам нравятся. Они отличаются по цене, сумме, способу оплаты и т.д.

Шаг 2. Выберите объявление. Обратите внимание на репутацию и количество сделок трейдера.

Шаг 3: Заплатите продавцу. Чтобы начать торговлю, введите сумму, которую вы хотите купить, добавьте сообщение продавцу и нажмите кнопку "Отправить запрос на торговлю".

Шаг 4: Укажите платеж как завершенный. Когда продавец подтвердит, что ваш платеж получен, ваша криптовалюта будет высвобождена из условного депонирования и мгновенно доступна в вашем кошельке Bitcoin Global.

Как продать криптовалюту на P2P-платформе?

Процесс очень похож:

Шаг 1. Найдите объявления, которые вам нравятся.

Шаг 2. Выберите объявление.

Шаг 3: Откройте сделку. Введите сумму, которую вы хотите продать, введите сообщение покупателю и нажмите кнопку "Отправить запрос на торговлю".

Шаг 4. Дождитесь оплаты покупателя. После того, как вы предоставите свою платежную информацию, покупатель заплатит за криптовалюту и подтвердит это.

P2P-биржи могут стать прекрасной альтернативой для тех, кто не хочет, чтобы третья сторона была вовлечена в каждую транзакцию, как это происходит на CEX. Хотели бы попробовать торговлю на комфортной децентрализованной бирже с приятной комиссией? Тогда выбирайте Bitcoin Global!

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.