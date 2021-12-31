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Как трейдеры встретились с актерами и что из этого вышло p

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 15:57
Как трейдеры встретились с актерами и что из этого вышло - Фото
интернет сеть кабель данные облако pixabay

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Вы тоже заметили, что слова "трейдинг", "инвестиции", "платформы для онлайн-торговли" все чаще появляются в информационном пространстве Украины? А кто такие трейдеры – молодые, юморные, с активной жизненной позицией? Один из них встретился с актерами ВИА "Кип'яток", чтобы рассказать о трейдинге как одном из инструментов дополнительного заработка. И вот что они выяснили.

У каждого человека бывает свободное время. К примеру, в зале ожидания на вокзале или в очереди в кассу банка. А еще мы находим возможности побездельничать, чтобы дать организму отдохнуть. Однако, не все мы эффективно используем эти минуты. Большинство из нас погружаются в социальные сети, что не всегда благотворно влияет на наше эмоциональное состояние. На самом же деле, свободное время — это шанс разгрузить свой мозг от будничных мыслей, поднять себе настроение и получить что-то новое, полезное или выгодное для себя. Другими словами, это возможность для позитива. И это – ответ на вопрос, который стоит в заглавии этой публикации.

Как юмор, так и трейдинг являются импульсами к положительным эмоциям человека. Но, в трейдинге позитив вызывается не шутками, а возможностью дополнительного заработка – получения дохода на онлайн-торговле разными активами, в том числе валютными парами. Собственно, это и есть позитив, когда свободные минуты конвертируются в средства, которые можно потратить на собственные прихоти или инвестировать в свое будущее.

Смотрите познавательную и веселую встречу ВИА "Кип’яток" с блогером-трейдером BOHDASSS в этом видео на YouTube-канале VIP Тернопіль.

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