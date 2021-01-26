Торговый робот ITAPROFIT – программа на основе искусственного интеллекта, предназначенная для торговли финансовыми активами в режиме онлайн

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Рынки валют и акций стремительно развиваются. Становится сложнее проводить анализ растущего числа комбинаций, принимать правильные решения по операциям и быстро реагировать на ситуации, возникающие в биржевой торговле. Решением стали автоматизированные системы торговли, получившие большое распространение в последние годы. Они способны упрощать принципы заработка на торгах, и минимизировать негативное влияние эмоций.

Торговый робот ITAPROFIT — это программа на основе искусственного интеллекта, предназначенная для торговли финансовыми активами на крупнейших рынках мира в режиме онлайн, автоматически. Действиями робота управляет набор правил, так называемый алгоритм в программном коде.

В принципе, выбор любого робота зависит от торговой системы и алгоритма, и может быть сделан независимо от наличия опыта работы на валютном рынке.

Сколько сейчас роботов в мире есть, и какой процент рынка ими управляется?

Около 90% всех торгов на финансовых рынках в мире уже совершается благодаря автоматическим системам. К 2022 году трейдеров в большинстве своем заменят роботы — на валютном, фондовом, товарно-сырьевом рынках, да и в целом, во многих финансовых компаниях будет использоваться алгоритмический трейдинг.

Какие преимущества сделали экспертных советников и роботов популярными?

Первое преимущество заключается в том, что торговый робот, в отличие от человека, следует выбранной стратегии неукоснительно. Человеку легко сбиться с пути под влиянием эмоций, поэтому использование советника позволяет полностью исключить психологический фактор, следовать четким рекомендациям и увеличить прибыль при заключении торговых сделок. Автоматическая торговля избавляет от необходимости изучать торговлю на бирже или проводить технический анализ, сутками отслеживая график. Все эти функции выполняет вместо человека торговый робот. Также нет нужды устанавливать на компьютер специальное программное обеспечение. Достаточно загрузить торговый терминал с советником на виртуальный сервер с хорошим Интернетом и возможностью безотказной работы. Остается лишь получать прибыль! Настройка индивидуальных параметров. Есть возможность назначить уровень снятия прибыли (take profit) и границу начала убытка (stop loss), при достижении которых торговля автоматически останавливается. Существуют расширенные функции торгового робота, например "Невидимый режим" или "Фильтр новостей". Данные объекты позволяют торговому роботу отражать нападения "охотников за стоп-лоссами" и противостоять резким колебаниям цен на фоне выхода экономических новостей.

Торговые алгоритмы ITAPROFIT

Алгоритм — это порядок действий, по которому работает советник. Автоматическая система совершает сделки без участия трейдера в рамках запрограммированного кода. Алгоритмы нужны трейдеру для того, чтобы получить прибыль при помощи автоматического анализа рынка и открытия правильных позиций.

На фоне рыночных изменений алгоритм может утратить эффективность, тогда прибыльность торговли снижается. Кстати, в этом и заключается главный минус советников Форекс бесплатно. Устаревшие алгоритмы бесплатных советников Форекс без изменений в программном коде в конечном итоге приводят к тому, что бесплатный робот начинает "сливать" торговый счет. Чтобы избежать потерь на данном этапе, можно купить лицензию на платного робота ITAPROFIT с возможностью настройки и обновления, а также качественным техническим обслуживанием.

Торгового робота ITAPROFIT можно рассматривать как инвестицию. Но, в отличие от вложений, например, в ценные бумаги, инвестор не ставит себе цель достижения определенного роста, ведь робот ITAPROFIT демонстрирует стабильную доходность в течение длительного времени, а также способен приносить прибыль не только на фоне роста стоимости актива, но и при наличии бокового тренда, или на падающем рынке. Данная особенность выгодно отличает торгового робота ITAPROFIT от других способов заработка на трейдинге.

Снижение рисков

Для того, чтобы снизить риск потерь в торговле на финансовом рынке, инвесторы снижают риски за счет распределения финансов между различными видами активов. Поэтому, если один актив падает в цене, рост другого способен нивелировать его снижение.

Алгоритмы торгового робота ITAPROFIT обеспечивают диверсификацию рисков по аналогичному принципу. Запрограммированные действия робота демонстрируют разные результаты в условиях одного рынка. Какие-то алгоритмы работают лучше в определенных условиях, другие хуже. Невозможно предугадать направление движения рынка, но владельцу робота ITAPROFIT это и не нужно. Несколько встроенных алгоритмов решают проблему, они эффективны при различных условиях и финансовых активах. Поэтому нет смысла искать 100% выигрышного робота, которого не существует. Гораздо эффективнее инвестировать в алгоритмы ITAPROFIT.

Характеристики ITAPROFIT

ITAPROFIT — мультивалютный робот для торговли на международном рынке Форекс.

В нем используется стратегия на основе торговых объемов, а также технические индикаторы.

Торговый робот может обеспечивать прибыль даже в неопределенных рыночных условиях, независимо от направления движения котировок, их роста или падения.

Есть автоматические функции регулярного обновления, которые оптимизируют качество исполнения заказов на покупку и продажу валюты, и повышают результативность торговли в целом.

Прибыльность робота составляет в среднем 5-8% в месяц от суммы депозита.

Всю доходность, статистику и отчеты можно наблюдать в Личном кабинете трейдера.

Как купить и установить торговый робот ITAPROFIT?

Разработчики робота не предоставляют прямой доступ к торговле на валютном рынке, вместо них данную функцию выполняет брокер, у которого вы открываете торговый счет. К преимуществам сотрудничества с брокером следует отнести возможность открытия демонстрационного счета и тестирование робота в рыночных условиях без риска потери денежных средств. Брокера можно выбрать самостоятельно, или воспользоваться услугами партнеров торгового робота. Второй способ, как правило, безопаснее.

Робот ITAPROFIT необходимо подключить к торговому терминалу MetaTrader 5. Советник Форекс будет самостоятельно изучать стоимость активов, покупать или продавать валютные пары без вашего участия, но под вашим контролем.

Робот не нуждается в настройке, все действия по оптимизации осуществляют разработчики. Создатели торгового робота постоянно работают над усовершенствованием продукта, выпускают обновления, адаптируют советник к новым рыночным условиям.

Закажите бесплатный пробный период для оценки возможностей робота ITAPROFIT. В течение месяца вы можете пользоваться всеми функциями робота бесплатно, что позволит вам убедиться в эффективности торгового алгоритма.

Чтобы купить лицензию на робота ITAPROFIT, нужно связаться с продавцами, перейти на специальную страницу, и там открыть доступ к лицензии. Стоимость лицензии составляет $400.

Для вывода денежных средств по результатам сделки используется платежная система, деньги обналичиваются через электронный кошелек. Каждый продавец робота предлагает трейдерам сотрудничество с определенными платежными системами, как известными, так и малознакомыми.

Заключение

Торговые роботы — это способ заработка на современных технологиях искусственного интеллекта, который упрощает и автоматизирует сделки на валютном рынке, делает торговлю более безопасной для новичков, позволяет оптимизировать и улучшать стратегии опытных трейдеров.

Попробовать этот вид заработка без риска может каждый, благодаря бесплатному тестовому периоду. Международные рынки могут стать как дополнительным, так и основным источником вашего дохода. При необходимости можно пройти обучение трейдингу у компаний, предоставляющих информационно-консультационные услуги. Для того, чтобы стать инвестором на валютном рынке, достаточно иметь компьютер с доступом в Интернет. Деятельность не зависит от вашего местонахождения.

Необходимо помнить, что валютный рынок несет в себе риски потери денежных средств. Владелец счета, трейдер, несет полную ответственность за свои действия и результаты сделки.

Данный материал опубликован исключительно в ознакомительных целях, не содержит прямого призыва к инвестированию, не является советом или консультацией согласно Директивы 2004/39 /EC.