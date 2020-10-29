На правах спонсорства

Экономический кризис 2020 года, вызванный пандемией, буквально обвалил мировые рынки, и ситуацию все чаще сравнивают с Великой депрессией 1930-х годов. Но кризис — это не только трудности, но и новые возможности. К примеру, Александр Герчик, трейдер с более чем 20-летним опытом, считает, что в кризис появляется больше всего возможностей заработать на финансовом рынке.

Об Александре Герчике:

Трейдер с 1996 года, обладатель трех лицензий на ведение брокерской деятельности.

Пришел в трейдинг с $400, сегодня в его управлении более $10 млн.

В 2006 году проект Wall Street Warriors признал его самым безопасным дей-трейдером Уолл-стрит.

В 2015 году стал сооснователем и президентом компании Gerchik & Co.

В 2020 году за заслуги в финансовом секторе ему присвоено звание почетного члена HiSTES — Европейской ассоциации вузов и преподавателей.

По мнению Герчика, сейчас отличное время, чтобы освоить профессию трейдера.

Во-первых, торговать на финансовом рынке можно, не выходя из дома (достаточно компьютера / смартфона с выходом в интернет), даже в период локдауна.

Во-вторых, сегодня котировки многих активов демонстрируют крутое "ралли", и так как трейдеры зарабатывают на разнице цен, они могут получить большой доход. Например, за время карантина акции нефтедобывающих и авиакомпаний резко обвалились, а бумаги фармацевтических и технологических компаний стремительно взлетели. Трейдеры, которые вовремя распознали новые тренды, смогли на этом хорошо заработать: как на росте актива, так и на падении.

Как стать трейдером? Для этого не обязательно иметь образование экономиста и большой стартовый капитал. В компании Gerchik & Co, которую Александр Герчик основал вместе с трейдером Иваном Крошным, профессионально зарабатывать на финансовом рынке может каждый.

Преимущества Gerchik & Co

Выгодные торговые условия. Брокер предоставляет две онлайн-платформы, в которых доступны более 350 рыночных активов, включая валютные пары и контракты на золото, серебро, нефть и акции фондового рынка. Качество исполнения ордеров регулярно проверяют независимые международные эксперты. Подтверждением честной работы является бейдж VerifyMyTrade.

Обучение трейдингу. Трейдерам доступны бесплатный курс с ботом-наставником, продвинутый курс "Перезагрузка", а также вебинары и обзоры рынка от Герчика и других экспертов компании.

Умные сервисы. Клиенты могут подключить программу "Риск-менеджер" для автоматического контроля рисков, а также воспользоваться аналитическим инструментом "Статистика трейдера" и индикатором Real Market Volume для отслеживания рыночных трендов.

TIMA-сервис. Для тех, кто хочет получать пассивный доход на рынке, есть возможность инвестировать средства в счет управляющего трейдера. Это заработок на инструментах финансового рынка без самой торговли на финансовых рынках.

Как полагает Александр Герчик, лучше уже сейчас начать извлекать пользу из кризиса. Подробнее о преимуществах трейдеров и инвесторов в компании Gerchik & Co можно узнать на сайте Gerchik & Co.

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