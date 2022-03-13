Киевсовет увеличил резервный фонд бюджета в пять раз для нужд обороны

Киевский городской совет в воскресенье собрался на заседание, в ходе которого было принято решение увеличить резервный фонд бюджета с 250 млн грн до 1,3 млрд грн. Деньги пойдут на нужды обороны города и гражданской защиты населения, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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"Резервный фонд, который мы предусматривали в бюджете в мирное время, составляет 250 млн грн. Сегодня, в условиях войны, мы увеличили его до 1,3 миллиарда", – рассказал Кличко.

Деньги предназначены для компенсации транспортным предприятиям столицы, в том числе метрополитену за работу в режиме укрытия, а также Киевпасстрансу за предоставление автобусов для эвакуации людей из горячих точек.

Дополнительное финансирование предназначено для электро- и теплообеспечения города, других острых потребностей Киева.

На заседание пришли 68 депутатов из 120. В условиях военного положения заседания комиссий и пленарные заседания Киевсовета проходят без онлайн-трансляций и обнародования результатов голосования.

Это первое "военное" пленарное заседание Киевсовета, последний раз депутаты собирались еще 17 февраля.

Андрей Водяный

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