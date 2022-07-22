Где и как продать криптовалюту в 2022-м. Практические советы и актуальное руководство к действию

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Начинающим инвесторам трудно определить подходящий момент для продажи цифровой валюты. Одни пытаются продать криптовалюту в Украине после малейшего её подорожания, другие оставляют монеты даже при стремительном падении курса, боясь упустить потенциальную прибыль. Для расчета подходящего времени нет волшебной формулы, но есть факторы, которые в совокупности помогут вовремя обналичить криптоприбыль.

Когда стоит выводить криптовалюту

При анализе рынка следует опираться на фундаментальные и технические факторы. Одним из сильнейших фундаментальных факторов является законодательное регулирование. Раньше ключевое влияние на курс цифровых валют оказывали новости из Китая, сейчас эту роль взяли на себя США, Южная Корея и Япония.

Среди других фундаментальных факторов, помогающих определить подходящий момент для продажи криптовалюты:

• Взаимовляние курсов цифровых валют. Например, при стремительном росте цены на Bitcoin происходит падение множества альткоинов, так как инвесторы хотят успеть перевести средства в растущую монету.

• Действия правительства и крупных банков. Если государство вводит налоговые льготы или банки снижают процентные ставки, люди стараются воспользоваться выгодными условиями фиатных денег, а не вкладывать в цифровые.

• Сообщения в СМИ. К ним относятся новости о взломе криптобирж и уязвимостях криптокошельков, сообщения в соцсетях от влиятельных людей. Так, в 2021 году гендиректор JPMorgan Джейми Данон назвал биткоин бесполезным, что негативно отразилось на курсе BTC в краткосрочной перспективе.

Для более точного определения, когда стоит продать криптовалюту, целесообразно проводить технический анализ – использовать инструменты прогнозирования вероятного изменения цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах. Сюда входит графический анализ, то есть трендовые линии, ценовые формации и горизонтальные ценовые уровни.

Важную роль играют ценовые уровни – предыдущие максимумы и минимумы цены. Если она подходит к предыдущему пику, участники рынка ожидают соответствующего разворота, выставляя ордера на продажу. Порой графики сильно повторяются, а вам остается только их изучать и выставлять ордера, с учетом фундаментальных факторов.

Какие есть актуальные способы продажи криптовалюты

Лидерами среди способов продажи криптовалюты являются криптообменники и биржи. Обменники имеют упрощенную процедуру и пользуются спросом среди начинающих криптоинвесторов. Зато биржи всегда считались более выгодными, поэтому многие не жалеют времени на изучение их особенностей.

Однако недавний запрет НБУ на вывод гривны кардинально изменил ситуацию для украинских криптовалютных инвесторов. Рассказываем подробнее про работу обменников и бирж во время военного положения и оптимизацию прибыли за счет обмена цифровых валют на USDT.

Обменники и биржи

Обменники выступают в роли посредника: вы отправляете компании фиатные деньги взамен на желаемую криптовалюту. На криптобирже торговые операции проходят напрямую между частными лицами. В Украине среди популярных бирж можно выделить Binance, среди обменников – Changeit.

Рассмотрим преимущества вывода криптовалюты через обменник:

• Отсутствие обязательной верификации. Нет необходимости загружать фото документов, делать селфи и проходить проверку. Для покупки/продажи монет на сервисах обмена достаточно указать личные данные.

• Простой интерфейс. Никаких лишних разделов, десятков инфоблоков, графиков и историй торгов.

• Быстрые операции. Продажа происходит в автоматическом режиме, то есть не нужно ждать, пока выберут ваш ордер, а биржа обработает операцию.

• Больше вероятность обмена. На бирже во время военного положения вы можете продать криптовалюту за гривны только через P2P. В обменниках проходит более 50% стандартных транзакций.

Безусловно, в текущих реалиях ключевым фактором является сложный процесс продажи цифровой валюты на бирже. Однако, даже без учета запрета от НБУ, обменники превосходят криптовалютные биржи в плане простого интерфейса и упрощенной либо отсутствующей верификации.

Обмен на USDT

Если в связи с запретом НБУ не получилось обменять цифровые монеты на фиат, можно обратить внимание на стейблкоины – криптовалюты, стоимость которых привязана к фиатной валюте. Самым популярным является Tether (USDT), криптографический аналог американского доллара.

Ключевые преимущества обмена криптовалюты на USDT:

• Стабильность цены. Токены в обороте обеспечены безопасными активами, включая доллары, ценные бумаги и займы партнеров, что исключает высокую волатильность курса.

• Страховка от инфляции. Вы можете использовать USDT для оптимизации криптоприбыли и диверсификации рисков.

• Универсальное электронное платежное средство. Учитывая привязку к доллару, USDT гораздо проще использовать для расчета за товары и услуги, привязав к электронным платежным системам.

Обмен на USDT предлагают как обменники, так и биржи. Однако, учитывая последние изменения в законодательстве, осуществить продажу или покупку на биржах может быть сложнее. Добавьте к этому обязательную верификацию с загрузкаой документов, селфи и проверкой.

Как продать криптовалюту через Changeit

Если нет желания и времени проходить верификацию, ждать выполнения ордера и обработки операции сотрудниками платформы, рекомендуем использовать украинский онлайн-обменник Changeit. На нем нет скрытых платежей и больших комиссий, а SSL-сертификат гарантирует защиту личных данных от мошенников.

На Changeit вы можете обменять UAH на USDT или наоборот за 7-10 минут:

1. Перейдите на страницу обмена USDT.

2. В форме справа укажите сумму, которую хотите обменять, и необходимый протокол. Система автоматически рассчитает и отобразит финальную получаемую сумму с учетом комиссий. Для перехода на следующих этап нажмите кнопку "Обменять".

3. Заполните поля с личными данными, введя имя, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Нажмите "Продолжить".

4. Введите номер криптокошелька. В нем не должно быть лишних символов, например, пробелов, дефисов, подчеркиваний. Далее кликните "Продолжить" и "Перейти к оплате".

5. Введите данные банковской карты и нажмите "Оплатить". После успешной оплаты нажмите кнопку "Вернуться на Changeit", чтобы перейти к своему заказу.

Теперь остается подождать несколько минут, пока завершится транзакция. Для отслеживания своего заказа и, при необходимости обращения в службу поддержки, обязательно сохраните ID.

Как правильно продать криптовалюту в Украине

Криптовалюты – это рискованный инвестиционный актив, потому что покупка и продажа совершаются в режиме 24/7, а повлиять на курс может даже высказывание публичного лица. Для определения момента, когда выгодно продать криптовалюту, нужно ориентироваться на вышеописанные фундаментальные и технические факторы.

Учитывая запрет НБУ на вывод гривны во время военного положения, наиболее удобным и успешным способом продать криптовалюту является обменник. Вы можете прямо сейчас перейти на Changeit и провести обмен в несколько простых шагов.