Коммунальщики объяснили, как делают начисление за воду для покинувших свои дома киевлян
08.08.2022, 09:20
Фото: depositphotos.com
С 5 числа и до последнего дня текущего месяца продлится период передачи показаний счетчиков горячей и холодной воды. Об этом напоминает коммунальный концерн Центр коммунального сервиса.
"Для киевлян, вынужденно покинувших свои дома и не имеющих возможности вовремя передать показания счетчиков, начисление осуществляют по среднему объему потребления – на основании данных предыдущих периодов по каждой квартире", — пояснили коммунальщики.
После предоставления потребителем уточненных данных показатели скорректируют и произведут перерасчет, уточнили в Центре.
Потребителям, у которых установлен бойлер, показания счетчиков воды также следует передавать ежемесячно, даже если они неизменны.
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