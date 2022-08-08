Коммунальщики объяснили, как делают начисление за воду для покинувших свои дома киевлян

С 5 числа и до последнего дня текущего месяца продлится период передачи показаний счетчиков горячей и холодной воды. Об этом напоминает коммунальный концерн Центр коммунального сервиса.

"Для киевлян, вынужденно покинувших свои дома и не имеющих возможности вовремя передать показания счетчиков, начисление осуществляют по среднему объему потребления – на основании данных предыдущих периодов по каждой квартире", — пояснили коммунальщики.

После предоставления потребителем уточненных данных показатели скорректируют и произведут перерасчет, уточнили в Центре.

Потребителям, у которых установлен бойлер, показания счетчиков воды также следует передавать ежемесячно, даже если они неизменны.

Верховная Рада поддержала правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ. Срок действия моратория – на время военного положения плюс шесть месяцев.

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Наталия Софиенко

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