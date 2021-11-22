Компании по всему миру привлекли рекордные $600 млрд на IPO

Около 2850 компаний по всему миру в 2021 году привлекли рекордные $600 млрд на первоначальном публичном размещении акций (IPO). Об этом свидетельтвуют данные Bloomberg.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Согласно данным, в 2021 году мировой рынок IPO побил сразу два рекорда — по числу сделок и по их объему. Прошлый максимум был зафиксирован в 2007 году, тогда компании привлекли около $420 млрд инвестиций.

Агентство объясняет подобные показатели рекордным ростом фондового рынка на фоне поддержки со стороны мировых центробанков. В свою очередь, восстановление экономик после пандемии наряду с мерами стимулирования способствовало росту доходов компаний, отмечается в издании.

Сделки с участием SPAC принесли рекордные $159 млрд, однако интерес к ним заметно упал, в том числе из-за давления со стороны регуляторов.

Лидером мирового рынка IPO Bloomberg назвал производителя электромобилей Rivian из США, который в ноябре привлек почти $12 млрд при оценке около $77 млрд. За первые дни торгов акции компании подорожали на 120%, вызвав высокий спрос со стороны инвесторов.

Крупнейшим в Азии стал IPO китайского оператора сотовой связи China Telecom, который привлек $8,4 млрд.

Лучший результат в Европе показала польская компания по доставке посылок InPost SA $3,2 млрд.

В ноябре американский производитель электромобилей Rivian привлек около $11,9 млрд в ходе первичного публичного размещения акций, что стало крупнейшим IPO со времен размещения Facebook в 2012 году и шестым в истории.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Анна Лыса-Кузмич

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.