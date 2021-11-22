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Компании по всему миру привлекли рекордные $600 млрд на IPO

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 13:10
Компании по всему миру привлекли рекордные $600 млрд на IPO - Фото
Фото: depositphotos.com

Около 2850 компаний по всему миру в 2021 году привлекли рекордные $600 млрд на первоначальном публичном размещении акций (IPO). Об этом свидетельтвуют данные Bloomberg.

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Согласно данным, в 2021 году мировой рынок IPO побил сразу два рекорда — по числу сделок и по их объему. Прошлый максимум был зафиксирован в 2007 году, тогда компании привлекли около $420 млрд инвестиций.

Агентство объясняет подобные показатели рекордным ростом фондового рынка на фоне поддержки со стороны мировых центробанков. В свою очередь, восстановление экономик после пандемии наряду с мерами стимулирования способствовало росту доходов компаний, отмечается в издании.

Сделки с участием SPAC принесли рекордные $159 млрд, однако интерес к ним заметно упал, в том числе из-за давления со стороны регуляторов.

Лидером мирового рынка IPO Bloomberg назвал производителя электромобилей Rivian из США, который в ноябре привлек почти $12 млрд при оценке около $77 млрд. За первые дни торгов акции компании подорожали на 120%, вызвав высокий спрос со стороны инвесторов.

Крупнейшим в Азии стал IPO китайского оператора сотовой связи China Telecom, который привлек $8,4 млрд.

Лучший результат в Европе показала польская компания по доставке посылок InPost SA $3,2 млрд.

  • В ноябре американский производитель электромобилей Rivian привлек около $11,9 млрд в ходе первичного публичного размещения акций, что стало крупнейшим IPO со времен размещения Facebook в 2012 году и шестым в истории.

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Анна Лыса-Кузмич
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ipo первоначальное публичное размещение акций
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