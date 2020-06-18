Компания Милоан предложила клиентам погашение займов в отделении “Нова Пошта”

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Кредит Милоан теперь можно оплатить наличными через сервис NovaPay. Это платежная система, которая была запущена группой “Нова пошта” в 2014 году. За весь период существования она зарекомендовала себя как надежный и удобный сервис, способный быстро обрабатывать расчетные операции.

Чтобы оплатить кредит онлайн от Miloan, достаточно продиктовать сотруднику отделения “Нова Пошта” номер договора. Деньги зачисляются мгновенно.

Как погасить кредит через NovaPay?

В отделении “Нова Пошта” совершить оплату по кредиту Милоан можно за 5 минут.

Посетите ближайшее отделение

NovaPay работает во всех отделениях “Нова Пошта”. Выберите то, которое расположено вблизи к вашему дому или офису. Сориентироваться поможет карта, размещенная на сайте почтового оператора.

Укажите название МФО

Оператор “Нова Пошта” попросит вас назвать МФО, в котором был оформлен кредит. Полное название Милоан — “MILOAN (Погашення кредитів)”.

Если возникнут трудности с поиском, попробуйте указать название на другом языке. Можно использовать такие варианты: Мілоан, Miloan, Милоан.

Продиктуйте номер договора

Чтобы было удобно, перед выходом из дома выпишите номер кредитного соглашения на отдельный лист бумаги, либо сохраните в телефоне. Найти номер договора можно, авторизовавшись на сайте Miloan. Паспорта и ИНН при этом предъявлять не нужно.

Подтвердите информацию

Нужно указать ФИО и номер мобильного. Сумма долга обычно становится видна сразу после входа в систему.

Совершите оплату

Оплатить кредит через NovaPay пока можно только наличными. Оплата может быть полной или частичной. После передачи денег сотрудник отделения выдаст вам чек. После этого на телефон придет СМС с подтверждением оплаты.

С появлением NovaPay вам не придется выстаивать очередь в банке, искать терминал, чтобы погасить кредит наличными. В отделении “Нова Пошта” оплата осуществляется проще и быстрее.

Как еще можно вернуть займ Miloan?

Помимо сервиса NovaPay вернуть займ Miloan можно следующим образом:

картой после перехода в личный кабинет;

онлайн без входа в аккаунт (с сайта Милоан вы перейдете на страницу банка, где нужно будет самостоятельно ввести реквизиты для оплаты);

с помощью терминалов самообслуживания;

через онлайн-банкинг Приват24;

через кассу любого банка.

Для оплаты потребуется номер договора, ИНН, номер мобильного. Если вы не можете вернуть всю сумму до конца срока кредитного договора, подключите пролонгацию. После оплаты процентов вы сможете пользоваться займом еще 3, 7 или 15 дней.

Напомним, что быстрый кредит от Miloan можно оформить в онлайн-режиме 24/7. При первом обращении можно получить до 12 000 гривен под 0,01% в день. Для постоянных клиентов сумма увеличивается. Пользоваться средствами можно на протяжении 30 дней. Чтобы сделать свои услуги еще более выгодными, Милоан регулярно проводит акции и розыгрыши ценных призов.