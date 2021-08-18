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Конец эпохи. Магнитные полосы исчезнут из карт Mastercard

18.08.2021, 09:35
Конец эпохи. Магнитные полосы исчезнут из карт Mastercard - Фото
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Корпорация Mastercard, владеющая одноименной международной платежной системой, откажется от магнитной полосы на картах к 2033 году. Об этом сообщает пресс-служба MasterCard.

Она собирается перейти на более безопасные и удобные альтернативы, такие как контактные и бесконтактные чипы.

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Переход планируется начать в 2024 году, когда магнитная полоса больше не будет обязательным требованием для новых карт, выпускаемых эмитентами в Европе.

Свое решение Mastercard  объяснила тем, что 86 процентов личных операций с карточками предполагают использование чипов. Даже в США, где традиционно карты стандарта EMV были менее распространены, чем в остальном мире, осталось всего 11 процентов сторонников магнитной ленты.

В 2024 году Mastercard начнет отказываться от магнитной полосы в регионах, где широко используются карты с чипами. К ним, в частности, относится Европа. А к 2033 году магнитная полоса полностью исчезнет с кредитных и дебетовых карт Mastercard.

Магнитные полосы стали использоваться на различных инструментах еще с 60-х годов. Но в начале 90-х в качестве основного стандарта была принята технология EMV, которая позволила повысить надежность хранения информации о держателе карты на миниатюрной интегральной микросхеме внутри карты. На сегодняшний день до 86% операций с дебетовыми или кредитными картами в мире осуществляется с помощью чипов EMV, а для подтверждения транзакций используется пин-код или отпечаток пальца.

В феврале в Mastercard заявили, что начнут работать с несколькими криптовалютами в этом году.

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Наталия Софиенко
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MasterCard карты платежные карточки
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