Конец эпохи. Магнитные полосы исчезнут из карт Mastercard
Корпорация Mastercard, владеющая одноименной международной платежной системой, откажется от магнитной полосы на картах к 2033 году. Об этом сообщает пресс-служба MasterCard.
Она собирается перейти на более безопасные и удобные альтернативы, такие как контактные и бесконтактные чипы.
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Переход планируется начать в 2024 году, когда магнитная полоса больше не будет обязательным требованием для новых карт, выпускаемых эмитентами в Европе.
Свое решение Mastercard объяснила тем, что 86 процентов личных операций с карточками предполагают использование чипов. Даже в США, где традиционно карты стандарта EMV были менее распространены, чем в остальном мире, осталось всего 11 процентов сторонников магнитной ленты.
В 2024 году Mastercard начнет отказываться от магнитной полосы в регионах, где широко используются карты с чипами. К ним, в частности, относится Европа. А к 2033 году магнитная полоса полностью исчезнет с кредитных и дебетовых карт Mastercard.
В феврале в Mastercard заявили, что начнут работать с несколькими криптовалютами в этом году.
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