Конфискация 200 млрд евро замороженных активов РФ была бы актом войны – премьер Бельгии

По мнению Барта де Вевера, конфискация замороженных активов РФ будет иметь последствия для Европы

Фото: Барт де Вевер (Фото: EPA / Olivier Matthys)

Конфискация Европой почти 200 млрд евро замороженных российских активов была бы "актом войны". Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, пишет Politico.

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Выступая после встречи лидеров ЕС в Брюсселе, он предупредил, что этот шаг будет иметь "системные риски для всей финансовой мировой системы" и вызовет ответные меры со стороны России.

Бельгия, чье финансовое учреждение Euroclear владеет большинством замороженных российских активов в Европе, опасается, что передача денег Украине приведет к увеличению количества судебных исков со стороны их владельцев.

"Мы живем не в мире фантазий. Мы живем в реальном мире, где, если вы забираете у кого-то 200 млрд евро, то это будет иметь последствия", – заявил Барт де Вевер.

Он также предостерег коллег – лидеров стран Европы воздержаться от публичного "представления замороженных активов как маленькой копилки Путина, которую можно просто разбить молотком, а затем забрать деньги и потратить их на что угодно... потому что это не так просто".