Конфискация 200 млрд евро замороженных активов РФ была бы актом войны – премьер Бельгии
Конфискация Европой почти 200 млрд евро замороженных российских активов была бы "актом войны". Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, пишет Politico.
Выступая после встречи лидеров ЕС в Брюсселе, он предупредил, что этот шаг будет иметь "системные риски для всей финансовой мировой системы" и вызовет ответные меры со стороны России.
Бельгия, чье финансовое учреждение Euroclear владеет большинством замороженных российских активов в Европе, опасается, что передача денег Украине приведет к увеличению количества судебных исков со стороны их владельцев.
"Мы живем не в мире фантазий. Мы живем в реальном мире, где, если вы забираете у кого-то 200 млрд евро, то это будет иметь последствия", – заявил Барт де Вевер.
Он также предостерег коллег – лидеров стран Европы воздержаться от публичного "представления замороженных активов как маленькой копилки Путина, которую можно просто разбить молотком, а затем забрать деньги и потратить их на что угодно... потому что это не так просто".
- 4 февраля 2025 года глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что европейские союзники должны "креативно" использовать российские замороженные активы для помощи Украине.
- 7 февраля сообщалось, что Россия готовит закон о конфискации иностранных активов в ответ на заморозку своих.
- Россия обсуждает разрешение использования $300 млрд замороженных активов для восстановления Украины.