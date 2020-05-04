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Кредит Moneyveo в терминалах EasyPay: уникальный сервис p

Кредит Moneyveo в терминалах EasyPay: уникальный сервис
04.05.2020, 10:00

Услуга уникальна для украинского финансового рынка – пользователи с хорошей кредитной историей могут открыть кредит в любом терминале сети EasyPay

На правах спонсорства

EasyPay, крупнейший небанковский оператор платежных и финансовых сервисов в Украине и Moneyveo, сервис мгновенных кредитов онлайн, впервые на украинском финтех-рынке запускают сервис кредитования в терминале.

Услуга уникальна для украинского финансового рынка – пользователи с хорошей кредитной историей (успешно закрывшие ранее выданный кредит Moneyveo) могут открыть кредит в любом терминале сети EasyPay и моментального получить деньги на свою карту.

«Сотрудничество с EasyPay – возможность еще быстрее и удобнее выдавать деньги на карту. При этом услуга бесплатная для всех пользователей Манивео. Услуга будет доступна во всех терминалах EasyPay»,– комментирует коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.

«Уверен, что совместный сервис с Moneyveo будет пользоваться большим спросом у наших пользователей. Это удобно – новый кредит можно получить в терминале EasyPay сразу после погашения предыдущего кредита»,– комментирует Антон Авраменко, руководитель департамента Pay компании EasyPay.

Для получения кредита необходимо выполнить 5 простых пунктов в терминале EasyPay:

  1.  Найдите терминал EasyPay
  2.  Найдите на стартовом экране терминала или в разделе «Банки и финансовые услуги» логотип Moneyveo с пометкой «Повторное оформление кредита».
  3.  Ознакомьтесь с правилами.
  4.  Введите email или номер мобильного, привязанные к аккаунту Moneyveo, и подтвердите пароль.
  5.  Укажите необходимую сумму и срок, в течении которого будет погашен кредит.

Заявка на кредит будет сформирована и отправлена на рассмотрение автоматически. В случае положительного решения средства зачисляются на карту клиента в течение нескольких минут. Сервис повторного кредитования в терминалах EasyPay работает круглосуточно.

У сервиса есть и ограничения – если у заемщика есть непогашенный кредит Moneyveo или ранее он уже запрашивал услугу, тогда функция «повторное оформление кредита» через терминал будет недоступна.

Преимущества партнерской программы EasyPay и Moneyveo:

  • Простота оформления услуги кредитования в терминале
  • Повторный кредит можно взять сразу после полной оплаты предыдущего
  • Оперативность решения по заявке
  • Быстрое зачисление кредитных средств
  • Круглосуточный сервис кредитования в терминалах EasyPay
  • Безопасное оформление кредита
  • 14 тыс. терминалов EasyPay по всей Украине в каждом населенном пункте Украины

 https://easypay.ua/

Станислав Погорилов
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