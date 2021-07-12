Крупнейшие госкомпании получили 25 млрд прибыли за первый квартал: кто больше всех

За первые три месяца 2021 года восемь из пятнадцати крупнейших государственных предприятий получили совокупно прибыли в размере около 25 млрд грн. Об этом свидетельствуют отчеты о выполнении показателей финансовых планов этих предприятий, сообщает Марлин.

Наибольшие прибыли получили:

"НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 12,6 млрд грн;

Оператор газотранспортной системы Украины – 4,7 млрд грн;

Укрэнерго – 3,7 млрд грн;

Укргидроэнерго – 2,2 млрд грн.

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Наибольшие убытки получили железнодорожники и авиаотрасль, которые объясняют негативные финрезультаты последствиями COVID-19.

В частности, в первом квартале АО "Укрзализныця" получила 1,7 млрд грн чистых убытков, Украэрорух – 205,8 млн грн убытков и аэропорт Борисполь – 196,7 млн грн убытков.

Суммарный убыток семи предприятий из ТОП-15 госпредприятий за первый квартал составляет около 2,4 млрд грн.

"Приведенные финансовые показатели являются промежуточными. Окончательные выводы о финансовом состоянии ТОП-15 госпредприятий можно будет сделать по результатам всего 2021 года", – говорится в сообщении.

38 госпредприятий, которые находятся в управлении Министерства энергетики, получили 1,61 млрд грн убытка за I квартал 2021-го.

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Наталия Софиенко

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