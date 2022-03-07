Курс рубля обновил исторический минимум – 140 за доллар

Курс российского рубля в понедельник снова упал, обновив исторический минимум – 140 за доллар. Стоимость евро превысила 150 рублей.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Стремительное падение российского рубля началось после того, как президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам начать полномасштабную войну против Украины.

23 февраля, в последний день перед нападением на Украину, курс российской национальной валюты был в районе 80 руб./$.

Таким образом, за полторы недели войны доллар в России подорожал примерно на 75%.

Страны Запада ввели против России беспрецедентно жесткие санкции, что значительно усилило риски макрофинансовой стабильности для России.

6 марта стало известно, что в ответ на санкции Путин подписал указ, позволяющий выплачивать внешний долг российских эмитентов перед "недружественными" странами в рублях. Это значит, что уже на следующей неделе может состояться первый в современной истории России дефолт по суверенным обязательствам в валюте.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.