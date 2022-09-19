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Курс в ближайшее время будет стабильным: Нацбанк пообещал не менять свою политику

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 15:26
Курс в ближайшее время будет стабильным: Нацбанк пообещал не менять свою политику - Фото
Фото: pixabay

В ближайшее время курс доллара к гривне не будет меняться, пока что ситуация на валютном рынке стабильная. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман.

Он отметил, что НБУ не дает прогнозов относительно курса доллара, в то же время, по мнению уважаемых экспертов, которое он разделяет и сам, "в ближайшее время курс будет без изменений".

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Также он отметил, что валютно-курсовая политика, проводимая с первых дней войны НБУ, будет оставаться именно такой.

"То есть на сегодняшний день мы имеем фиксированный курс 36,6. Ну а дальше есть курс, который мы видим в обменниках, он незначительно отклоняется в допустимых пределах от фиксированного курса", – сказал он.

Фурман уточнил, что положительно влияет на курс гривни стабилизация резервов НБУ и их увеличение.

"В августе резервы НБУ составили 25,4 млрд долларов и увеличились на приблизительно 15%", – сказал он.

Экономист уточнил, что резервы выросли благодаря тому, что Украина получила за месяц 4,8 млрд долларов помощи.

Кроме того, на курс гривни также положительно повлияло уменьшение дефицита внешней торговли, увеличение экспорта, в т.ч. и зерна.

"НБУ снизил "печать" гривни для финансирования дефицита бюджета до 30 млрд гривен в месяц, что также положительно повлияло на ситуацию на валютном рынке. Согласно заявлениям Минфина, в проекте бюджета-2023 года не предусмотрена денежная эмиссия НБУ", — добавил Фурман.

Наталія Софієнко
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НБУ курс доллара курс доллара США Василий Фурман
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