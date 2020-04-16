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Легкий способ купить биткоины. 8 вопросов и ответов о P2P-обменнике Bitzlato p

Легкий способ купить биткоины. 8 вопросов и ответов о P2P-обменнике Bitzlato
16.04.2020, 11:39

В этой статье развенчиваем популярные мифы о криптовалютах и рассказываем, как купить свои первые биткоины

На правах спонсорства

Вокруг покупки криптовалют по-прежнему существует много мифов. Сейчас индустрия очистилась от лишнего хайпа, и биткоин стал просто еще одним из инструментов инвестирования. А самый простой способ войти в рынок для украинцев – купить криптовалюту с помощью P2P-обменника Bitzlato. В этой статье развенчиваем популярные мифы о криптовалютах и рассказываем, как купить свои первые биткоины.

Криптовалюты – это высокорисковые инвестиции. Зачем мне рисковать?

Инвестиции можно и нужно диверсифицировать. Портфель современного инвестора нельзя представить без высокорисковых активов. А современные высокорисковые активы – без криптовалют. Подавляющее большинство портфельных западных инвесторов хранит часть своих сбережений в биткоинах. Тем более сейчас, когда резко ускорилась миграция чего угодно в диджитал – в том числе денег.

Но я никогда не покупал биткоины. Где я могу это сделать?

Способов купить биткоины сейчас довольно много. Это во многом похоже на традиционный валютный рынок, где вы можете купить у крупных организаций, но по невыгодному курсу, с регуляторными ограничениями и комиссией. Либо вы можете купить биткоины напрямую у других частных лиц через P2P-обменники – например, Bitzlato.

Никогда не слышал про P2P. Что это?

Peer-to-peer (P2P) – децентрализованная сеть с равноправными участниками. В данном случае P2P означает то, что обмен происходит между двумя частными лицами, зарегистрированными на Bitzlato. Можно покупать, можно продавать, а можно делать то и другое. Платформа выступает лишь в качестве гаранта сделки.

А вам точно можно доверять? 

Мы работаем на рынке с 2016 года. На просторах СНГ нас знает каждый, кто хоть как-то связан с рынком криптовалют. Раньше мы работали только в Telegram – под брендом @BTC_Change_BOT. На сегодня компания Bitzlato объединяет несколько продуктов, аудитория которых составляет около 1,5 млн пользователей. Месячный оборот системы превышает 2000 биткоинов ($14 млн). Сейчас мы планируем выход на рынки Африки и Латинской Америки. Обменивать криптовалюту через нас – безопасно, быстро и выгодно.

А вот теперь, пожалуйста, поподробнее. Почему это безопасно?

Обмен происходит через Telegram-бот. На сегодня это один из самых защищенных мессенджеров на рынке. По сути, мы создаем лишь надстройку к бэкэнду Telegram. А почему нам можно доверять – смотри предыдущий ответ. 

Допустим. Что насчет «быстро»?

Например, я хочу купить биткоины. Захожу в Telegram-бот, выбираю валюту – гривны. Нажимаю кнопку «Купить». Выбираю из всех предложений цену, которая нравится мне больше всего. Ввожу цифру, сколько гривен хочу потратить либо сколько биткоинов купить. Бот запрашивает подтверждение. Говорю ему «Да», и бот автоматически отправляет продавцу сообщение, что у него новая сделка. Если продавец принимает сделку, мы блокируем у него на счету столько биткоинов, сколько хочет купить покупатель. Дальше вы отправляете деньги продавцу через оговоренную платежную систему. Как только продавец сообщает, что получил от покупателя деньги, биткоины «размораживаются» и переходят на счет покупателя. Если продавец не подтверждает факт передачи денег, тогда уже включаемся мы и проверяем сделку, смотрим выписки из банков и т. д. 

Ну, хорошо. А почему это выгодно?

На нашей платформе мы собираем частных продавцов и покупателей, которые сами выставляют условия продажи. Как правило, цены у них выгоднее среднерыночных. Ты сам можешь создать заявку на покупку либо продажу, указав цену, которая тебя устроит. И все – спокойно жди заинтересованных в сделке участников платформы! При этом если ты откликаешься на размещенное другим человеком предложение, то никаких комиссий не платишь. А каждые выходные у нас проходят бесплатные торги, когда комиссию не платит ни один из участников сделки. 

Убедили! Но что делать, если я не пользуюсь Telegram?

Все очень просто – у нашего P2P-обменника есть веб-версия. Заходишь туда через любой браузер, а дальше все то же самое – выбираешь из доступных объявлений о покупке/продаже то, что тебя заинтересовало, либо создаешь собственное объявление.

 

Станислав Погорилов
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