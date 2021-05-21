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Компания "Лига Пенсия", которая представляет направление негосударственного пенсионного обеспечения Группы Компаний "ЛИГА", продолжает расширять свое присутствие на рынке. Приобретение второго негосударственного пенсионного фонда позволит расширить предложение для клиентов.

Компания "Лига Пенсия" приобрела 100% прав собственности Открытого негосударственного пенсионного фонда "Гарант-Пенсия". Это уже второй НПФ в портфеле компании, первым в 2018 году стал ОНПФ "Взаимопомощь".

Такая инвестиция позволит качественно расширить предложение для клиентов. Если в НПФ "Взаимопомощь" до 95% активов составляют гривневые инструменты, то "Гарант-Пенсия" будет ориентирован преимущественно на валютные инструменты. В перспективе "Лига Пенсия" будет предлагать клиентам вкладывать сразу в два фонда – именно такая стратегия позволит участникам фондов сбалансировать риски валютных колебаний и наилучшим образом сохранять и приумножать их сбережения.

Дмитрий Бондаренко, генеральный директор Группы Компаний "ЛИГА", приобретение в собственность компании "Лига Пенсия" еще одного фонда комментирует так: "Рынок негосударственных пенсионных накоплений в Украине еще зарождается. Модель самостоятельного накопления на пенсию успешно работает в развитых странах, в Украине мы также двигаемся в этом направлении. Ожидаемое введение обязательных пенсионных накоплений в 2023 году станет серьезным толчком для развития рынка. Компания "Лига Пенсия" планирует самостоятельно администрировать оба фонда – и НПФ "Взаимопомощь", и НПФ "Гарант-Пенсия". Амбиция – создать продукт, который сделает негосударственное пенсионное накопление доступным, понятным, прозрачным и максимально удобным для каждого украинца. Приобретение в наш портфель НПФ "Гарант-Пенсия" даст возможность создать уникальное предложение для клиентов, которые предпочитают накопления в валютных инструментах или диверсифицировать валютные риски, комбинируя вклады. "

ОНПФ "Гарант-Пенсия" основан в 2007 году, в соответствии с Законом "О негосударственном пенсионном обеспечении", как неприбыльная организация. На момент приобретения ОНПФ ""Гарант-Пенсия" насчитывал 1349 участников, активы фонда составляют 1,332 млн грн. Управлением фонда будет заниматься высший коллегиальный орган – Совет Фонда, в состав которого войдут ведущие специалисты отрасли негосударственного пенсионного обеспечения.

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