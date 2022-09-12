Литва позволила украинским ФОПам не платить налоги

Украинские физические лица предприниматели, переехавшие из-за нападения РФ на Украину, не обязаны платить и подавать декларацию. Об этом говорится в официальном сообщении литовских властей.

Однако есть определенные условия: предприниматели должны быть зарегистрированы как ФОП в Украине и платить здесь налоги. Если они переехали в Литву в результате полномасштабного вторжения, то есть после 24 февраля и если предприниматели работают по контрактам, заключенным с клиентами в Украине еще до того, как переехали в Литву.

Если ФОП заключит какие-либо новые контракты в Литве, то потеряет право не платить налоги.

В сентябре у многих ІТ-специалистов из Украины прошло 183 дня, которые они находятся в ЕС. После этого периода их могут обязать уплачивать в стране пребывания налоги с полученных в Украине доходов. Это может привести к возникновению двойного налогообложения доходов.

Польша и Ирландия официально заявили, что не будут облагать у себя налогами доходы переселенцев из Украины, которые они получают не у них.

Наталія Софієнко

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