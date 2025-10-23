"Лучший год в истории". UniCredit отчитался о рекордных результатах
UniCredit объявил рекордные финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года. Чистая прибыль банка за предыдущий квартал составила 2,6 млрд евро (рост на 4,7% в годовом измерении), а за девять месяцев достигла 8,7 млрд евро – на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Рентабельность капитала (RoTE) составила 19,1% за квартал и 21,7% за девять месяцев, а коэффициент финансовой устойчивости (CET1) достиг 14,8% благодаря мощному органическому наращиванию капитала.
"UniCredit продемонстрировал очередные рекордные результаты. Мы на пути к достижению лучшего года в нашей истории", – сказал генеральный директор банка Андреа Орчел.
Это уже 19-й квартал подряд стабильного прибыльного роста для UniCredit.
Банк подтвердил прогноз чистой прибыли на 2025 год на уровне около 10,5 млрд евро.
- UniCredit – второй по величине банк Италии и один из последних крупных западных банков, которые до сих пор работают на российском рынке, наряду с австрийским Raiffeisen Bank International. Другие крупные европейские банки давно ушли из России, несмотря на значительные финансовые потери.
