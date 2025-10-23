"Лучший год в истории". UniCredit отчитался о рекордных результатах

Фото: Depositphotos

UniCredit объявил рекордные финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года. Чистая прибыль банка за предыдущий квартал составила 2,6 млрд евро (рост на 4,7% в годовом измерении), а за девять месяцев достигла 8,7 млрд евро – на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Рентабельность капитала (RoTE) составила 19,1% за квартал и 21,7% за девять месяцев, а коэффициент финансовой устойчивости (CET1) достиг 14,8% благодаря мощному органическому наращиванию капитала.

"UniCredit продемонстрировал очередные рекордные результаты. Мы на пути к достижению лучшего года в нашей истории", – сказал генеральный директор банка Андреа Орчел.

Это уже 19-й квартал подряд стабильного прибыльного роста для UniCredit.

Банк подтвердил прогноз чистой прибыли на 2025 год на уровне около 10,5 млрд евро.