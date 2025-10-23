"Найкращий рік в історії". UniCredit відзвітував про рекордні результати
UniCredit оголосив рекордні фінансові результати за третій квартал та дев'ять місяців 2025 року. Чистий прибуток банку за попередній квартал становив 2,6 млрд євро (зростання на 4,7% у річному вимірі), а за дев'ять місяців досяг 8,7 млрд євро – на 12,9% більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це повідомила пресслужба банку.
Рентабельність капіталу (RoTE) становила 19,1% за квартал та 21,7% за дев'ять місяців, а коефіцієнт фінансової стійкості (CET1) досяг 14,8% завдяки потужному органічному нарощуванню капіталу.
"UniCredit продемонстрував чергові рекордні результати. Ми на шляху до досягнення найкращого року в нашій історії", – сказав генеральний директор банку Андреа Орчел.
Це вже 19-й квартал поспіль стабільного прибуткового зростання для UniCredit.
Банк підтвердив прогноз чистого прибутку на 2025 рік на рівні близько 10,5 млрд євро.
- UniCredit – другий за величиною банк Італії та один з останніх великих західних банків, що досі працюють на російському ринку, поряд з австрійським Raiffeisen Bank International. Інші великі європейські банки давно пішли з Росії, попри значні фінансові втрати.
