"Найкращий рік в історії". UniCredit відзвітував про рекордні результати

Другий за величиною банк Італії зростає 19-й квартал поспіль

UniCredit оголосив рекордні фінансові результати за третій квартал та дев'ять місяців 2025 року. Чистий прибуток банку за попередній квартал становив 2,6 млрд євро (зростання на 4,7% у річному вимірі), а за дев'ять місяців досяг 8,7 млрд євро – на 12,9% більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це повідомила пресслужба банку.

Рентабельність капіталу (RoTE) становила 19,1% за квартал та 21,7% за дев'ять місяців, а коефіцієнт фінансової стійкості (CET1) досяг 14,8% завдяки потужному органічному нарощуванню капіталу.

"UniCredit продемонстрував чергові рекордні результати. Ми на шляху до досягнення найкращого року в нашій історії", – сказав генеральний директор банку Андреа Орчел.

Це вже 19-й квартал поспіль стабільного прибуткового зростання для UniCredit.

Банк підтвердив прогноз чистого прибутку на 2025 рік на рівні близько 10,5 млрд євро.