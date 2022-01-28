Маск за день обеднел на $24,5 млрд из-за падения акций Tesla

За день состояние американского изобретателя и главы Tesla Motors Илона Маска сократилось на $24,5 млрд при падении акций производителя электромобилей более чем на 11%. Это следует из данных Forbes Real-Time.

Маск обеднел на 10%, но по-прежнему возглавляет рейтинг богатейших людей мира с $218,3 млрд.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Акции Tesla упали после заявления миллиардера, что в 2022 году из-за дефицита чипов Tesla не представит новых моделей автомобилей, а пикап Cybertruck, грузовик Semi и спорткар Roadster выпустит уже в 2023 году.

Ценные бумаги компании опустились в цене на 11,55% – до $829,1 за бумагу к моменту закрытия биржевых торгов в четверг, 27 января.

В то же время миллиардеры Бернард Арно, Джефф Безос и Билл Гейтс в четверг, наоборот, разбогатели на $2,7 млрд, $764 млн и $123 млн соответственно.

В прошлом году состояние миллиардера поставило исторический рекорд в $300 млрд, а сам он стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов.

В 2020 году Tesla получила первую годовую прибыль в $721 млн. За 2020 год Tesla поставила клиентам 499 550 автомобилей. Tesla почти достигла цели главы компании Илона Маска в 500 000 авто.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.