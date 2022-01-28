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Маск за день обеднел на $24,5 млрд из-за падения акций Tesla

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 10:46
Маск за день обеднел на $24,5 млрд из-за падения акций Tesla - Фото
Илон Маск (Фото - ЕРА)

За день состояние американского изобретателя и главы Tesla Motors Илона Маска сократилось на $24,5 млрд при падении акций производителя электромобилей более чем на 11%. Это следует из данных Forbes Real-Time.

Маск обеднел на 10%, но по-прежнему возглавляет рейтинг богатейших людей мира с $218,3 млрд.

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Акции Tesla упали после заявления миллиардера, что в 2022 году из-за дефицита чипов Tesla не представит новых моделей автомобилей, а пикап Cybertruck, грузовик Semi и спорткар Roadster выпустит уже в 2023 году.

Ценные бумаги компании опустились в цене на 11,55% – до $829,1 за бумагу к моменту закрытия биржевых торгов в четверг, 27 января. 

В то же время миллиардеры Бернард Арно, Джефф Безос и Билл Гейтс в четверг, наоборот, разбогатели на $2,7 млрд, $764 млн и $123 млн соответственно.

  • В прошлом году состояние миллиардера поставило исторический рекорд в $300 млрд, а сам он стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов.
  • В 2020 году Tesla получила первую годовую прибыль в $721 млн. За 2020 год Tesla поставила клиентам 499 550 автомобилей. Tesla почти достигла цели главы компании Илона Маска в 500 000 авто.

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Наталия Софиенко
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Илон Маск tesla
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