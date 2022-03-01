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Mastercard заблокировала доступ для нескольких российских банков

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01.03.2022, 09:17
Mastercard заблокировала доступ для нескольких российских банков - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Международная платежная система Mastercard заблокировала доступ к своей системе для нескольких российских банков из-за военного вторжения России в Украину. Об этом говорится в заявлении главы компании Майкла Мибаха.

"В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard", — заявил он. 

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Он уточнил, что блокировка происходит в рамках введения санкций против России из-за ее военного вторжения в Украину. К каким именно финансовым учреждениям закрыт доступ – не сообщается. 

Отмечается, что Mastercard продолжит работу с регулирующими органами, чтобы полностью соблюдать обязательства по соблюдению требований санкционных распоряжений.

Мибах также заявил, что война в Украине стала опустошительной для граждан страны. "Наши мысли с теми, кого это затронуло", – добавил он.

Также Mastercard работает с партнерами над отправкой в Украину гуманитарной помощи.

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Наталия Софиенко
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Россия санкции MasterCard
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