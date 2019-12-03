МЕГАБАНК признали банком года для малого и среднего бизнеса

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На XI всеукраинском конкурсе «Банк года – 2019» АО «МЕГАБАНК» выбрали лучшим отечественным финансовым учреждением в номинации «За успешное кредитование малого и среднего бизнеса».

Церемония награждения состоялась 2 декабря во время Киевского международного цифрового форума – 2019, организованного Международным финансовым Клубом «Банкир».

Определение лучших банковских учреждений Украины проходило на основе опросов украинских банков, их клиентов, оценок экспертов Национального Банка Украины, Киевского университета банковского дела, Лиги Страховых Организаций Украины, Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, рейтинговых агентств, деловых медиа партнеров.

Председатель Правления АО «МЕГАБАНК» Алексей Яценко:

- Малый и средний бизнес сегодня является целевым сегментом для нашего банка. Более 70% кредитов в портфеле банка – это как раз кредиты для представителей МСБ. Поэтому нам особенно приятно получить такую награду. Это свидетельствует о том, что наш труд с предпринимателями, а это, замечу, наиболее требовательна аудитория, имеет положительные результаты и оценки. Эта работа и толкает нас на новые преобразования.

Председатель правления банка добавил, что потребность малого и среднего бизнеса в современных технических банковских продуктах побудила МЕГАБАНК внедрять в работе цифровые подходы. Так появился мобильный банк todobank.

- В следующем году мы собираемся запустить похожий инновационный продукт для малых и средних предприятий, – анонсировал Алексей Яценко.

Всего за последние 12 лет банк выдал более 6000 кредитов на общую сумму 500 млн долларов США. Большую часть этих кредитов получили предприятия микро, малого и среднего бизнеса. Это стало возможно, в том числе, благодаря поддержке иностранных партнеров банка. С 2007 года МЕГАБАНК заключил 49 соглашений с 17 зарубежными партнерами по привлечению финансирования на общую сумму 356 млн долларов. Востребованность в кредитах от МСБ продолжает стимулировать МЕГАБАНК на поиск фондирования на западных рынках.

Напомним, в состав акционеров банка входят три ведущие финансовые институты: Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Немецкий банк развития KfW и Международная финансовая корпорация (IFC).

В октябре 2019-го МЕГАБАНК первым в Украине стал ассоциированным членом сети ведущих мировых банков Global Alliance for Banking on Values (GABV). Это независимая ассоциация объединяет 58 финансовых институтов и 16 стратегических партнеров по всему миру, совместно обслуживает 50 млн клиентов, имеет почти 200 млрд долл. США совокупных активов и более 67 000 сотрудников.

Одним из принципов Альянса является ведение бизнеса с пользой для общества. Эта позиция на деле выливается в банковские продукты на поддержку экологических инициатив в обществе, женского предпринимательства, социальных проектов и т. д. Отвечая стандартам Альянса, МЕГАБАНК получил возможность воплощать в Украине эту международную практику. Вскоре банк представит новые сервисы и продукты, которые, в частности, будут интересны для представителей малого и среднего бизнеса Украины.

Справка: МЕГАБАНК обслуживает более полумиллиона клиентов. Стабильность банка на финансовом рынке подтверждает, в частности, тот факт, что в следующем году он будет отмечать свое 30-летие. К этой дате мегабанковцы провели сервисную реформу, а также представили на рынке мобильного банкинга новый продукт todobank.