Мэр Вишневого хочет построить самое дорогое в Украине укрытие за 169 млн грн – Наші гроші

В Киевской области хотят построить самое дорогое в Украине школьное укрытие за 169 млн

Фото: nashigroshi.org

Коммунальное предприятие "Главное управление коммунального хозяйства" Вишневого горсовета Бучанского района Киевской области 26 марта объявило тендер на строительство противорадиационного укрытия на территории лицея "Лидер" в селе Крюковщина ожидаемой стоимостью 169,16 млн грн. Это самая дорогая закупка противорадиационного укрытия в Украине, пишут Наші гроші со ссылкой на данные в системе Prozorro.

Стоимость крупнейших договоров на строительство таких укрытий для учебных заведений не превышает 60 млн грн.

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Проектирование заказали у ООО "Всеукраинский центр государственно-частного партнерства" за 3,54 млн грн. По проекту, это сооружение гражданской защиты будет подземным. В нем предусмотрены помещения для посетителей учебного заведения и залы для персонала, а также различные складские, инженерные и технические помещения, обеспечивающие жизнедеятельность сооружения. Укрытие рассчитано на 1043 человека.

Техническое задание на проектирование требовало предусмотреть восстановление сооружений спортивного назначения.

Фирма производит для других заказчиков подобные проекты строительства противорадиационных укрытий для учебных заведений. Большинство, судя по сметам на проектные работы, предусматривают восстановление стадионов, беговых дорожек, волейбольных полей и т.п., пишут журналисты.

Директором КП "Главное управление коммунального хозяйства" является Руслан Лысенко, уполномоченным лицом по закупкам – Виталий Ямщиков. Мэром Вишневого является Илья Диков (Слуга народа).

Столичная фирма "Всеукраинский центр государственно-частного партнерства" принадлежит директору Илье Ситкарю и Валентине Никитюк. Ранее учредителями были Иван Бочаров и Виктор Лещинский. Последний владеет фирмой "Проэксп" с Сергеем Кучаем и Петром Сидоренко. Именно эта фирма выдала экспертный отчет по нынешнему укрытию.

Виктор Лещинский является президентом ГС "Национальный экспертно-строительный альянс Украины", председателем наблюдательного совета ГАО "Строительная компания "Укрбуд" и имеет благотворительный фонд.

С 2016 года "Всеукраинский центр государственно-частного партнерства" получил подрядов на 164,73 млн грн, больше всего – у Департамента по вопросам строительства и архитектуры Ровенской ОГА, Кировоградской и Волынской служб автодорог до их превращения в Службы восстановления.