Мер Вишневого хоче збудувати найдорожче в Україні укриття за 169 млн грн – Наші гроші

У Київській області хочуть збудувати найдорожче в Україні шкільне укриття за 169 млн

Фото: nashigroshi.org

Комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" Вишневої міськради Бучанського району Київської області 26 березня оголосило тендер на будівництво протирадіаційного укриття на території ліцею "Лідер" у селі Крюківщина очікуваною вартістю 169,16 млн грн. Це найдорожча закупівля протирадіаційного укриття в Україні, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Вартість найбільших договорів на будівництво таких укриттів для закладів освіти не перевищує 60 млн грн.

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Проєктування замовили у ТОВ "Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства" за 3,54 млн грн. За проєктом, ця споруда цивільного захисту буде підземною. У ній передбачені приміщення для відвідувачів навчального закладу та зали для персоналу, а також різні складські, інженерні та технічні приміщення, які забезпечують життєдіяльність споруди. Укриття розраховане на 1043 особи.

Технічне завдання на проєктування вимагало передбачити відновлення споруд спортивного призначення.

Фірма виготовляє для інших замовників подібні проєкти будівництва протирадіаційних укриттів для закладів освіти. Більшість, судячи з кошторисів на проєктні роботи, містять відновлення стадіонів, бігових доріжок, волейбольних полів тощо, пишуть журналісти.

Директором КП "Головне управління комунального господарства" є Руслан Лисенко, уповноваженою особою з питань закупівель – Віталій Ямщиков. Мером Вишневого є Ілля Діков (Слуга народу).

Столична фірма "Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства" належить директору Іллі Сіткарю та Валентині Никитюк. Раніше засновниками були Іван Бочаров і Віктор Лещинський. Останній володіє фірмою "Проексп" із Сергієм Кучаєм і Петром Сидоренком. Саме ця фірма видала експертний звіт щодо нинішнього укриття.

Віктор Лещинський є президентом ГС "Національний експертно-будівельний альянс України", головою наглядової ради ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" і має благодійний фонд.

З 2016 року "Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства" отримав підрядів на 164,73 млн грн, найбільше – у Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, Кіровоградської та Волинської служб автодоріг до їх перетворення на Служби відновлення.