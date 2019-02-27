Miloan: микрофинансирование от А до Я

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Финансовый рынок Украины стремительно развивается, несмотря на политические и экономические трудности. В последние несколько лет особым спросом пользуются микрофинансовые организации, которые занимаются краткосрочными кредитами в онлайн-режиме. Одной из наиболее популярных МФО является Милоан. В чем ее преимущества и на каких условиях компания предлагает услуги своим клиентам?

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Характеристика компании Милоан

МФО Милоан осуществляет деятельность на рынке Украины с ноября 2016 года. ООО «Miloan» официально зарегистрирована в г. Киев и имеет соответствующие лицензию, разрешение и свидетельство, выданные Нацкомфинуслуг Украины.

Всю необходимую информацию о регистрационных документах, правилах кредитования и финансовой отчетности Милоан каждый желающий может просмотреть тут.

Компания существует всего два года, однако успела завоевать доверие клиентов не только в Украине, но и на польском финансовом рынке. Благодаря лояльной политике, выгодным и прозрачным условиям кредитования, Милоан стала МФО No1 в Украине. Об этом свидетельствует стабильное увеличение количества заемщиков, а также положительные отзывы и рекомендации благодарных клиентов, которые с помощью Милоан смогли качественно решить свои материальные вопросы.

Преимущества кредитования Милоан

В отличие от многих МФО, Милоан предоставляет прозрачные и доступные условия онлайн-займов без скрытых комиссий. Каждый потенциальный клиент может предварительно рассчитать сумму платежей на определенную дату с помощью калькулятора на сайте. Никаких дополнительных комиссий и процентов компания не начисляет.

Для того, чтобы подать заявку на оформление онлайн-займа, достаточно перейти по ссылке, выбрать необходимую сумму кредита и заполнить короткую анкету. На протяжении нескольких минут запрошенные средства появятся на банковской карте клиента.

Милоан имеет весомые преимущества среди украинских МФО. Главные плюсы кредитования Милоан:

минимальный пакет необходимых документов (достаточно паспорта и ИНН);

быстрая процедура получения ссуды онлайн;

отсутствующие комиссии при досрочном погашении;

возможные варианты пролонгации кредита (3, 7, 15 дней).

Милоан не требует подтверждения платежеспособности заемщика, а также справок о доходах. Более того, компания идет на встречу даже клиентам с негативной кредитной историей. С помощью кредитования Милоан такие заемщики могут улучшить историю займов, вовремя и полностью внося платежи по обязательствам.

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Кредитные продукты Милоан

Милоан предлагает широкий спектр кредитных услуг для всех своих клиентов. Специальные предложения в виде промо-кодов дают возможность заемщикам снизить процентную ставку, увеличить тело кредита или продлить срок соглашения. Получить промо-коды клиенты могут через смс-рассылку, социальные сети или электронную почту к праздникам и индивидуальным событиям.

Новые заемщики могут воспользоваться условиями беспроцентного кредита до 5000 грн.

Специальные предложения и акции, минимальные комиссии и приемлемые условия кредитования Милоан делают займы доступными для любого человека. Даже студенты, пенсионеры или безработные люди имеют возможность получить на карту необходимую сумму и решить свои материальные вопросы быстро и без усилий. Милоан — микрофинансовая компания с выгодными условиями и европейским качеством обслуживания!