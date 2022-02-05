Минфин объявил о выкупе еще 10% ВВП-варрантов и 10% евробондов с погашением в сентябре

Министерство финансов провело выкуп примерно 10% еврооблигаций с погашением в сентябре 2022 года, в результате чего их объем в обращении сократился до $912 млн. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По состоянию на 4 февраля 2022 года Министерству финансов принадлежит около 20% общей номинальной суммы ценных бумаг", – говорится также в документе.

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Отмечается, что такие операции по активному управлению гособязательствами в благоприятных рыночных условиях предусмотрены Среднесрочной стратегией управления госдолгом Украины на 2021-2024 годы и направлены на сглаживание профиля обслуживания долга и снижение пиковой нагрузки на госбюджет.

Средства на выкуп ВВП-варрантов также предусмотрены в госбюджете.

"Министерство финансов пока не намерено перепродавать ценные бумаги, привязанные к ВВП", – говорится также в сообщении, согласно которому выкупленные еврооблигации были аннулированы.

14 января Минфин продал облигаций более чем на 4 млрд грн.

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Наталия Софиенко

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