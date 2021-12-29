Минобороны недокупило 299 машин и техники для украинской армии – НАКО

Министерство обороны за 11 месяцев в рамках государственного оборонного заказа закупило только 122 единицы автотехники для ВСУ, из необходимых 421. Об этом сообщает Независимая антикоррупционная комиссия (НАКО).

В этом году Минобороны снова не успевает потратить годовой оборонный бюджет в соответствии с планом.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В этом году также должны были отремонтировать три боевых корабля и реконструировать арсенал для боеприпасов, но по состоянию на ноябрь этого не было сделано.

Информацию НАКО получила, сопоставив планы Минобороны с тем, что ведомство реально профинансировало. Эту информацию МОУ предоставило в ответ на обращение народного депутата Ярослава Юрчишина.

Согласно справке МОУ, в начале года планировалось закупить 69 единиц техники связи, но оплатили уже 807 единиц. По плану должны были купить 37 беспилотных летательных аппаратов, но по факту их купили уже на 12 единиц больше – 49 БПЛА.

"К сожалению, какую же технику армейцы так и не получили или какие корабли не были отремонтированы, понять невозможно. Ведь закупки вооружения и военной техники в Украине остаются полностью секретными. В бюджетной программе закупки вооружения указано только общее количество ожидаемых поставок военных товаров", — говорится в сообщении.

По данным Государственной казначейской службы, в прошлом году на модернизацию вооружения и военной техники Минобороны потратило 25,6 млрд грн, а за январь-октябрь этого года – всего 16 млрд грн.

Министерство обороны потратит 95 млрд грн к 2024 году на модернизацию и закупку вооружения и военной техники.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.