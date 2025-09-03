Минобороны закупит гигиенические наборы для раненых военных на 37 млн грн

Уже до конца этого года военные получат первые наборы средств личной гигиены

Фото: ДОТ

Государственный оператор тыла (ДОТ) Минобороны объявил закупку наборов средств личной гигиены для раненых военнослужащих в рамках инициативы "Пакет раненого". Стоимость трех объявленных тендеров превышает 37 млн грн, информирует Минобороны.

По данным ДОТ, планируется приобрести 48 000 наборов для мужчин и 2000 для женщин. Поставки будут осуществляться в медицинские учреждения по всей стране, которые принимают на лечение военнослужащих.

"Уже до конца этого года военные получат первые наборы средств личной гигиены. Разделение комплектов на мужские и женские позволяет учесть индивидуальные потребности пациентов в медучреждениях. Сейчас мы закупаем то, что действительно нужно в первые дни после ранения", – сказал директор программы вещевого имущества ДОТ Никита Чичкан.

Первые поставки гигиенических наборов запланированы на четвертый квартал 2025 года.

В конце июня ДОТ уже закупил первую составляющую пакета – адаптивную одежду для военных всех Сил обороны.