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По результатам рейтинга издания "Власть денег" Moneyveo вошла в список самых инновационных компаний. За места в этом рейтинге соревновались как отечественные, так и международные компании, которые активно внедряют инновации в Украине.

Наличие инновационных планов на будущее, успешно реализованные инновации в производственных технологиях, продукции или предоставляемых услугах, роль компании в жизни страны, объем инвестиций, вложенных в инновационные проекты и т. д. — вот краткий перечень критериев, по которым формировался топ 25 инновационных компаний Украины.

В этом году в рейтинг, кроме Moneyveo, вошли такие компании, как Microsoft, Philips, LG, "Киевстар", WOG и др. Редакция "Власть денег" подчеркивает, что при составлении перечня она использовала данные из открытых источников, сообщения СМИ, мнения отраслевых экспертов и стремилась представить широкий отраслевой спектр, подчеркнуть достигнутые положительные результаты.

"Нам приятно, что второй год подряд деятельность Moneyveo отмечается организаторами рейтинга. Инновации для нас — это не только автоматизация, работа с онлайн-каналами, другие digital-продукты и инструменты. Это — своеобразная бизнес-культура и образ мышления, это особая система ценностей. Мы первые в Украине запустили онлайн-кредитование. А в 2020 году уже насчитываем 5 продуктов в кредитном портфеле. И с каждым годом мы только ускоряемся. Например, в течение 2017-2019 годов мы реализовали 20 продуктовых фич. А только в 2020 году — более 15. Поэтому дальше — только развитие и масштабирование", — рассказала CEO Moneyveo Алена Андроникова.

Moneyveo — продуктовая fintech-компания полного цикла: от лидогенерации с онлайн- и офлайн-площадок до комплексного обслуживания кредитного портфеля. Благодаря digital-инструментам процедура получения кредита в Moneyveo занимает до 8 минут. В компании реализованы такие решения, как:

автоматизация построения риск-моделей;

Artificial intelligence в Image ID;

автоматизация процедуры андеррайтинга и тому подобное.

К тому же одна из стратегических целей компании — расширение маркетспейса продуктов. Если раньше Moneyveo была исключительно В2С компанией, то в последнее время она активно работает и над направлением В2В2С. Оно предусматривает работу с клиентами компаний-партнеров из разных сфер бизнеса — телеком и логистических операторов, ритейлеров и проч. В компании уже разработано несколько инновационных решений для интеграции с ритейлерами.

Напомним, что Moneyveo 4 года подряд побеждает в номинациях "Лучший сервис кредитования онлайн" (Украинская народная премия), "Финансы/Бизнес/IT" (бизнес-конкурс "Бренд года") и "Лучший сервис онлайн-кредитования" (премия PaySpace Magazine Awards). Также на счету компании награды "Выбор Года" и "Звезда Качества", серебро в категории "Банковские, финансовые и страховые услуги" (Effie Awards Ukraine 2019) и др.

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