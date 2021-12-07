На портале Дия.Бизнес появился финансовый раздел для предпринимателей

7 декабря на портале Дія.Бізнес запустили новый раздел, где предприниматели смогут выбрать необходимую финансовую программу, пересмотреть условия получения средств и обратиться непосредственно в банковские и другие учреждения. Раздел получил название "Маркетплейс финансовых возможностей для бизнеса", сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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В новом разделе собрана информация о более чем 60 финансовых программах и возможностях для бизнеса. В частности, речь идет о кредитных программах, лизинге, альтернативном финансировании, государственных программах поддержки, грантовых программах и других программах поддержки.

В скором времени в разделе появятся новые функции и фильтры — предприниматели смогут выбрать необходимую для финансирования сумму, процентную ставку, а также тип финансирования.

28 февраля 2020 года Минцифры в тестовом режиме запустило онлайн-платформу Дія.Бізнес.

6 декабря в Минцифре сообщили о запуске нового раздела "Земельная реформа" на портале Дія.Бізнес. Его цель – предоставить предпринимателям актуальную информацию о возможностях для развития собственного дела в сфере земельных отношений.

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Анна Лыса-Кузмич

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