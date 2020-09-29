На правах спонсорства

Отныне на рынке доступны новые возможности инвестирования – ТАСКОМБАНК предлагает своим клиентам инвестировать в предприятия мощной финансово-промышленной Группы "ТАС" и наращивать свой капитал.

Как инновационная компания, Группа "ТАС" ведет свой бизнес в соответствии с современными мировыми стандартами, обеспечивая высокие нормы прибыльности акционерного капитала, способствуя развитию рынков, на которых она присутствует, и удовлетворяя потребности клиентов. Клиенты ТАСКОМБАНКА имеют привилегии – возможность выгодно инвестировать в облигации компаний Группы "ТАС" и приумножать свой капитал.

Также ТАСКОМБАНК совместно с Interactive Brokers расширяют границы инвестирования, предлагая клиентам Private banking стать участниками мирового фондового рынка и получить возможность инвестировать в акции международных эмитентов. Отныне купить акции международных компаний и стать международным инвестором стало легче.

"Вся наша деятельность направлена на то, чтобы позаботиться о капитале клиентов: сохранить и приумножить, – комментирует Олег Поляк, заместитель Председателя Правления ТАСКОМБАНКА. – Мы понимаем, что сегодня наши клиенты нуждаются в более прибыльных инструментах, чем депозиты или покупка ОВГЗ, поэтому мы предлагаем новые инструменты с привлекательной доходностью. Инвестируя в предприятия Группы "ТАС", клиенты формируют свой инвестиционный портфель в зависимости от целей и увеличивают свое состояние".

Присоединяйтесь к инвестиционной деятельности и инвестируйте вместе с надежным партнером – ТАСКОМБАНКОМ.

АО "ТАСКОМБАНК" – универсальный коммерческий банк, который является частью Группы "ТАС" – одной из крупнейших инвестиционно-финансовых групп страны. По размеру активов Банк входит в ТОП-20 крупнейших банков страны и имеет статус системного банка. В 2020 году ТАСКОМБАНК успешно прошел процедуру рейтингования международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service, по итогам которого агентство присвоило Банку рейтинги на уровне суверенного рейтинга Украины. Рейтинг национального РА "Кредит Рейтинг" 03.09.2020 подтвержден на уровне uaAAA с прогнозом "Стабильный". ТАСКОМБАНК успешно развивает розничный бизнес, малый и средний бизнес и электронную коммерцию. Остается одним из лидеров в работе с корпоративными клиентами. Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011.

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